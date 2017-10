Bate-papo Outubro Rosa discute formas de prevenção do câncer

Mais uma iniciativa do Outubro Rosa está sendo preparada para os últimos dias do mês pela Liga Roraimense de Combate ao Câncer junto com o Movimento Mais Mulheres na OAB e o Núcleo de Mulheres de Roraima. Na próxima segunda-feira, 30, acontece, no Palácio da Cultura, o Bate Papo Outubro Rosa, que começa às 18h e é voltado para todas as mulheres que queiram discutir esse assunto tão importante de saúde.

De acordo com a presidente da Comissão de Direito Médico, Carolina Santana, diversos temas sobre o câncer de mama, que tipo de alimentação pode prevenir a doença e como a desigualdade entre os gêneros pode favorecer esse problema do câncer de mama.

“Nossa intenção é levar o máximo de informações necessárias para ajudar as mulheres a prevenir e até mesmo diagnosticar a doença no início. Entendemos que conversas, por exemplo, sobre a questão da alimentação e do autoexame, muitas vezes, podem até mesmo evitar o câncer de mama porque a desinformação, com certeza, contribui para aumentar os casos da doença”, observa.

Programação

A primeira apresentação do bate-papo será com a socióloga e professora Andrea Vasconcelos, que falará sobre ‘Desigualdades de gêneros e os impactos na saúde da mulher’. Logo depois, haverá a palestra “Alimentos que previnem e tratam o câncer”, com a nutricionista Leonice Almeida.

Por fim, o médico oncologista e mastologista, Leonardo Pires, vai tratar do tema “Câncer de Mama – prevenção e tratamento”. “Ou seja, vai ser um bate-papo completo tanto na questão preventiva quanto de tratamento para o câncer de mama. Esperamos a participação de todas”, convidou Carolina.

Inscrições

Para participar, os interessados devem fazer suas inscrições no site do TicketPhone e no dia do evento, levar uma lata de leite em pó integral. Segundo os organizadores, todo o alimento arrecadado será doado para a Liga Roraimense de Combate ao Câncer.

Para a realização desse evento, a Liga, o Movimento mais Mulheres na OAB e o Numurr contou com a parceria da OAB Roraima – Comissão de Direito Médico e Saúde, da Caarr, Grupo Perin, do Centro de Estudos e Pesquisas da Amazônia (Cepam), da empresa Premol, do conselheiro federal da OAB, Oleno Matos, do advogado e vereador Zélio Mota, Clínica Derma, TicketPhone e Clínica Revive.

Inscrições: https://ticketphone.com.br/v2/302

Alexsandra Sampaio