Base governista é reforçada com quatro deputados estaduais, vereadores e prefeitos

A base aliada ao governo obteve reforço com a adesão de quatro deputados estaduais, 35 vereadores (Interior e Capital) e três prefeitos de cidades do Interior. Passaram a compor o quadro de apoio à governadora Suely Campos os parlamentares coronel Gerson Chagas, Joaquim Ruiz, Odilon Filho e Jânio Xingu. O anúncio foi feito em solenidade ocorrida na manhã desta segunda-feira, 4, no Palácio Senador Hélio Campos.

“Esse é um novo momento no governo. Estamos recebendo apoio de quatro importantes deputados, que têm grande experiência política e isso vai garantir a governabilidade. Vamos trabalhar juntos para continuar crescendo, gerando emprego”, enfatizou a governadora Suely Campos.

Com os deputados vieram os prefeitos e vereadores. Coronel Chagas passou para a base aliada, ao observar o compromisso do Governo do Estado em dar continuidade aos projetos como o colégio militar – projeto de autoria dele –, que está se estendendo às outras escolas da Capital, além da previsão de aumento de efetivo da Polícia Militar, por exemplo.

Segundo ele, a governadora enviou um pacote de Leis para a Assembleia Legislativa, ao qual ele foi o relator. “Eu já estava sendo relator dos projetos do governo e por essa razão passei a compor a base governista, por entender que os nossos projetos estão sendo defendidos pela atual gestão de governo. Então não havia a necessidade de se manter no bloco de oposição ao governo Suely Campos”, disse.

O deputado Jânio Xingu iniciou a fala com a declaração de que “é um homem de posição”. “Não fico em cima do muro. Errando ou acertando, tenho posição. A covardia é cega e anula qualquer tipo de decisão”, disse, ao declarar que a decisão para compor a base governista foi bem pensada e apoiada pelo grupo político ao qual pertence, a exemplo do município do Cantá, cuja prefeitura é ocupada pelo irmão Carlos Barbudo, além de líderes sindicais presentes na cerimônia.

“Tomamos uma decisão política, de acompanhar a governadora Suely. Agora vamos ajudar a governadora a implementar projetos que possam desenvolver o Estado de Roraima ainda mais. Vamos dar esse apoio para que ela possa ter tranquilidade para governar, promovendo melhorias na saúde, educação e outras pastas. Há momento de divergir e momento de convergir e esse momento é de convergir”, complementou Xingu.

Para o governo isso implica em uma base governista mais forte, passando a ter 12 deputados na Casa Legislativa. “Precisamos de convergência política para haver governabilidade. Agora, que temos maioria, vamos aprovar os projetos do nosso governo em prol da sociedade. Vamos avançar e nos fortalecer ainda mais”, garantiu a governadora Suely Campos.

O deputado Odilon, que já foi prefeito em Caracaraí, lembrou das dificuldades que um prefeito do interior sente ao gerir o município. Hoje, segundo ele, com a adesão de deputados e prefeitos, a governadora Suely Campos terá maior estabilidade na Assembleia Legislativa.

“Fizemos uma composição com a governadora Suely Campos e isso vai dar tranquilidade para aprovação de projetos e isso significa avanço e ao final de tudo isso, quem ganha é o povo”, enfatizou Odilon, ao deixar em aberto a possibilidade de novas adesões de parlamentares.

O prefeito de Carobe, município mais distante da Capital, Argilson Martins, alegou que mesmo não compondo a base governista, a governadora Suely Campos não deixou de apoiar o município com ações e investimentos que melhoram a qualidade de vida da população, como recuperação de estradas e vicinais, por exemplo. “O Governo do Estado sempre buscou entendimento com o município de Caroebe. Sempre fomos atendidos em nossas demandas. Agora, estamos caminhando juntos [governo e prefeitura] pelo desenvolvimento do Estado”, frisou.