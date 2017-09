Banda Paricarana se apresenta nas comemorações aos 28 anos da UFRR

Em 2017, a Universidade Federal de Roraima (UFRR) completou 28 anos de criação, comemorados no dia 8 de setembro, porém, devido ao cronograma de eventos deste mês, as atividades de celebração só ocorrerão em outubro.

Para dar o pontapé inicial nas apresentações, a Coordenação de Cultura da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão (PRAE) organiza um show com a Banda Paricarana, no Centro Amazônico de Fronteiras (CAF), no dia 19 de setembro, às 20h.

O evento será gratuito e aberto a toda a comunidade, contando ainda com a presença de escolas da rede estadual de ensino (Ensino Médio e EJA), que foram convidadas a prestigiar as atividades culturais.

Com o tema “Encontro de Saberes”, o evento de aniversário deste ano busca aproximar ainda mais a universidade e a comunidade, com o intuito de apresentar as ações desenvolvidas pela UFRR.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3621-3166 ou email cultura@ufrr.br.

Banda Paricarana

Criada em 2010, o conjunto musical é composto por acadêmicos de graduação da UFRR que realiza apresentações dentro e fora da Universidade. A Banda faz parte dos projetos artísticos da Coordenação de Cultura da instituição. Com repertório variado, que vai da música regional ao pop internacional, a banda já passou por seis formações. Ao longo de sua história teve a oportunidade de participar de eventos em Porto Velho (RO), Santarém (PA) e Rio Branco (AC).

Raphael Michels