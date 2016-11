Banda Paricarana é atração do sarau “música, poesia e arte”

A Banda Paricarana, formada por alunos da Universidade Federal de Roraima, estará no Sarau “Música, Poesia e Arte”, que marcará o encerramento do I Encontro Roraimense Estudantil de Saúde Pública e Educação (Erespe). A apresentação ocorrerá no dia 26 de novembro, sábado, às 18h30, no gramado do Centro de Ciências da Saúde da UFRR. A entrada é franca.

O conjunto musical é um projeto do Programa Mosaico Cultural, idealizado pela Coordenação de Cultura da UFRR. A atual formação do grupo é composta pelos acadêmicos: Wellen Crystine (psicologia, vocal), João Gabriel (Medicina Veterinária, baterista), Vitor Menezes (Medicina, Baixista), Luiz Andrade (Música, Tecladista), Breno Monteiro (Relações Internacionais, Vocalista), Filipe Rego (Química, Guitarrista) e Catherine Menezes (Medicina, Vocalista).

Além da Paricarana, o evento contará com a presença do cantor Neuber Uchôa. A programação conta ainda com exposição de artes plásticas. O evento é organizado pelo Centro Acadêmico de Medicina (Camed).

Para saber outras informações sobre a Banda Paricarana, basta curtir a página oficial da Coordenação de Cultura da UFRR facebook.com/CulturaUFRR ou ligar para 3621-3166.

Raphaela Queiroz