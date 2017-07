Banda de música da PMRR realiza shows em shopping da cidade

A Banda de Música da Polícia Militar de Roraima segue o projeto “Polícia e Comunidade: uma parceria harmônica”, com o objetivo de realizar apresentações musicais em áreas de grande concentração popular na cidade de Boa vista. A apresentação será neste sábado, 29, no Roraima Garden Shopping, a partir das 19h.

O repertório vasto contém músicas nacionais e internacionais de diversos estilos. Através do projeto a Banda da PMRR pretende estreitar as relações entre a corporação e a comunidade por meio da boa música.

“A Banda de Música da PMRR é conhecida como a banda do povo roraimense. A banda tem desempenhado ao longo dos anos um papel fundamental no relacionamento entre a Polícia Militar e o cidadão roraimense”, declarou o Major José Claudio, subcomandante da Banda de Música da PMRR.

Os shows acontecem sempre em locais abertos com entrada gratuita. As apresentações acontecem todos os sábados até o mês de setembro, sempre no mesmo horário.

Atualmente a Banda de Música da Polícia Militar de Roraima conta com 50 Policiais Músicos. Esse número vai aumentar com a chegada de 13 novos soldados músicos que foram empossados no dia 18 de julho. Também está em fase de elaboração o segundo CD da Banda da PMRR.