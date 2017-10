Bancada federal de RR consegue liberação de R$ 35 mi para média e alta complexidade do estado

Como o principal articulador da bancada de deputados federais de Roraima junto ao Ministério da Saúde, o deputado Hiran Gonçalves (PP) anunciou a liberação pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, de R$ 35 milhões para serem aplicados na média e alta complexidade da Saúde do estado. Em anunciou feito na semana passada, o parlamentar destacou que o mérito pela vitória alcançada é de todos os deputados federais de Roraima que, em um trabalho coordenado em Brasília, convergiram todos os esforços para esse objetivo.

Segundo Hiran Gonçalves, o seu trabalho foi estar direto no Ministério da Saúde tentando viabilizar, o mais rápido possível, esses recursos para serem aplicados no siste­ma de saúde roraimense.

“Queridos amigos de Roraima, tenho uma boa notícia. Em mais uma das minhas visitas diárias ao Ministério da Saúde para acompanhar os meus pleitos e também os da bancada federal por mais recursos e equipamentos para Roraima, confirmei a liberação de R$ 35 milhões para serem aplicados na Média e Alta Complexidade do nosso estado”, comemorou o parlamentar.

De acordo com Gonçalves, desse montante de R$ 35 milhões, serão destinados R$ 13 milhões para serem aplicados no Hospital Geral de Roraima; R$ 10 milhões para a maternidade e outros R$ 3 milhões para o Cosme e Silva. O restante da verba poderá ser aplicada em outras unidades de saúde do estado.

“Espero que os gestores do estado façam um bom uso desses recursos e que eles venham a impactar em uma melhoria da saúde para a nossa população que tanto sofre com falta de acesso e baixa qualidade nos nossos serviços”, afirmou.

A atenção de média complexidade inclui ações e serviços de saúde que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, realizados em ambien­te ambulatorial ou hospitalar, que exigem a utilização de equipa­mentos e pro­fissio­nais especializados e a utilização de recursos tecnoló­gicos para o apoio diagnóstico e trata­mento. Ela está integrada à Atenção Básica através de um sistema de regulação. Na médica complexidade também são desenvolvidas ações de promoção, proteção, preven­ção de agravos, diagnós­tico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.

No Sistema Único de Saúde (SUS), a alta complexidade é conceituada como o conjunto de procedimentos que, no contexto do sistema, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando toso eles aos demais níveis de atenção à saúde, no caso a atenção básica e a de média comple­xidade.

Benné Mendonça