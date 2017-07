Bancada federal de Roraima define emendas prioritárias

A bancada federal de Roraima se reuniu na tarde desta terça-feira, 4, para definir as emendas prioritárias que serão apresentadas ao Orçamento de 2018. A reunião foi na sala da Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal e contou com a presença do senador Romero Jucá (PMDB/RR), dos deputados Jhonatan de Jesus (PRB/RR), Abel Galinha (DEM/RR), Remídio Monai (PR/RR) e Hiran Gonçalves (PP/RR).

Após a reunião, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, disse que o encontro serviu para definir quais as prioridades da bancada de Roraima.

“As emendas que serão apresentadas vão beneficiar tanto a capital, quanto o interior. São emendas para obras de drenagem e asfaltamento de vias públicas em Boa Vista e para recuperação e asfaltamento de estradas no interior do Estado”, informou Jucá.