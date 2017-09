Bancada de Roraima é convocada para direcionar recursos para criação de Unidade de Diagnóstico Precoce de Câncer

Um café da manhã com o presidente da Fundação Pio XII-Hospital do Câncer de Barretos, Henrique Prata, ambientou nesta terça-feira, 19, a solenidade de entrega do certi­­fi­cado “Amigo do Hospital de Amor” para o deputado Hiran Gonçalves (PP/RR). A homenagem foi feita como forma de agradecimento pela destinação por parte do parla­mentar de recursos financeiros de emenda em 2016 para a instituição. No ano passado, Gonçalves destinou R$ 200 mil para a unidade hospitalar. O dinheiro foi utilizado para custeio e incremento do teto da Média e Alta Complexidade (MAC) do hospital e direcio­nados aos 830 mil atendimentos realizados no período.

“Estamos aqui com o presidente Henrique Prata, que gerencia a Fundação Pio XII, responsável pelo Hospital do Câncer de Barretos, para dizer que, sensibilizado pelo traba­lho que a Fundação faz em relação ao tratamento e diagnóstico precoce de câncer, desde o primeiro ano do meu mandato direcionei emendas e estou direcionando todos os anos uma ajuda que significa a boa vontade de Roraima e um agradecimento pelo trabalho feito na atenção aos pacientes oriundos do nosso estado, que é tão carente de um ciclo completo do tratamento de câncer”, agradeceu.

Diante dessa realidade do estado de Roraima, Gonçalves convidou os parlamenta­res da Bancada de Roraima para se unirem em torno da ideia de trabalhar para a constru­ção da Unidade de Diagnóstico Precoce de Câncer no estado. Segundo ele, o projeto já foi apresentado à nossa governadora Suely Campos, e só depende do engajamento dos parlamentares no sentido de canalizar recursos de suas emendas para essa finalidade.

“Espero que, o mais rapidamente possível, possamos sensibilizar a bancada para colocar os recursos aqui, fazendo como a bancada do Amapá, e também fazer o mesmo no nosso estado no sentido desse marco na saúde pública que vai salvar nossas mulheres que morrem tanto de câncer de colo de útero e de mama”, projetou.

A ideia, no entendimento de Hiran Gonçalves, é conseguir levar à frente esse projeto que vai significar a realidade do diagnóstico precoce e do ciclo completo de tratamento em Roraima, evitando a rotina das viagens de centenas de pacientes rorai­men­ses com câncer para o Hospital de Barretos anualmente.

Para o presidente Henrique Prata, a colaboração do deputado Hiran Gonçalves e sua forma de estar sempre prestigiando o Hospital de Câncer de Barretos têm feito a diferença. Ele agradeceu o interesse do parlamentar em ajudar com o repasse de recursos de emendas e na sensibilização da governadora Suely Campos e dos colegas parla­mentares da importância de se investir no Centro de Diagnóstico com prevenção. “Nós atendemos 100% SUS e toda a demanda que vem, principalmente, de Roraima. E que eu constato que um volume muito grande de pacientes com câncer avançado”, afirmou.

Depois de falar com a governadora Suely Campos por telefone, ainda durante do o evento, através do contato feito pelo deputado Hiran Gonçalves, Prata voltou a salientar a importância de que Roraima disponha de um Centro de Diagnóstico com prevenção para acabar com o tratamento de câncer de mama e colo de útero nas mulheres, que são 40% da demanda dentro de um hospital. “Isso nós podemos terminar fazendo esse Centro de Diagnóstico no seu estado deputado Hiran e trazer, não o tratamento, mas, a cura definitiva”, defendeu.

Ainda de acordo com o presidente Henrique Prata, esse é o melhor caminho. “Que venha essa liderança, do estado todo, através da governadora e do deputado Hiran Gonçal­ves, de ter essa consciência de que nós do Hospital de Câncer de Barretos podemos ajudar Roraima muito mais do que somente tratando os pacientes”. Ele confirmou eu tra­tar pacientes dos estados da Amazônia, que vêm com o câncer em estágio muito avan­çado, não é a melhor opção, pois, a chance de cura é menos de 50%, quando o Hospital de Câncer de Barretos pode oferecer 95% de cura com a montagem do projeto da Unidade de Diagnóstico Precoce de Câncer.

Benné Mendonça