Baliza recebe recursos para recuperação de vicinais

O município de São João da Baliza também será beneficiado com a recuperação de estradas vicinais. O convênio para a realização do serviço foi assinado nesta terça-feira (23), entre o Incra e a Prefeitura Municipal.

Serão aplicados cerca de R$ 5,2 milhões garantidos pelo senador Romero Jucá. No projeto elaborado pela Prefeitura, estão contempladas as vicinais 29, 31 e o projeto Serra Talhada.

“As estradas vicinais são importantes para a economia e para o sustento de muitas famílias que vivem em São João da Baliza. Com esse investimento, a Prefeitura terá condições de melhorar essas estradas e permitir o escoamento da produção”, explicou o senador Romero Jucá.

A melhoria da estrada é a principal reivindicação da Comunidade indígena Xaary Way-Way que tem como fonte de renda a produção de banana e a extração da Castanha do Brasil.

“No último ano, a gente teve prejuízo. A comunidade perdeu toda a banana que plantou porque não passava na estrada. Por isso, pedimos que a nossa estrada, vicinal 29, tenha projeto e investimento. Só assim, a comunidade pode vender a produção e ter renda”, explicou o Tuxaua Zacarias Way Way.

O prefeito Marcelo Jorge destacou a contribuição do senador para melhorar as condições de São João da Baliza. “O senador é principal parceiro da nossa gestão. Com apoio dele, conseguimos R$ 22 milhões para realizar ações que vão desde obras de asfalto, iluminação, recuperação de vicinais até a construção de duas Unidades de Saúde. É gracas a essa parceria que conseguimos trazer melhorias para os moradores”, afirmou o gestor.

Mais investimentos

Baliza é um dos municípios habilitados para receber ambulância traçada. O município também será contemplado com um caminhão coletor para organizar o serviço de limpeza urbana.

O senador Romero Jucá garantiu ainda recursos para a construção de duas Unidades Básicas de Saúde. As obras estão em andamento. Uma UBS atenderá a comunidade do bairro Universo, na sede do Município. A outra foi instalada na vicinal 29, na área da reserva indígena Way-Way.

Janini Marques