Baliza e Caroebe recebem tratores para reforçar a agricultura familiar

A mecanização agrícola nos municípios de São João da Baliza e Caroebe, localizados na região Sul do estado, será reforçada com a chegada 12 tratores com carroças acopladas e implementos para ajudar nas atividades daquela região. Os equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado federal, Jhonatan de Jesus, em convênio com a Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) via Governo de Roraima.

O objetivo é fortalecer a agricultura familiar em busca de resultados positivos para aquelas comunidades que tanto produzem e necessitam de auxílio na produção. “A agricultura familiar tem grande contribuição na produção de alimentos no Estado e no país. Incentivar estes produtores, que precisam de apoio para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável é fundamental”, disse Jhonatan de Jesus.

Os maquinários agrícolas totalizam um investimento de R$ 1,245 milhão e estão expostos no pátio do Parque de Exposição Dandãezinho, na BR 174, Monte Cristo, área rural de Boa Vista. O repasse dos equipamentos para os municípios de Roraima terão impacto positivo na agricultura no Sul do Estado.

“Com a mecanização agrícola o produtor consegue extrair o máximo da terra com o menor esforço, juntamente com diversos implementos facilitando a realização de várias atividades que vão desde o preparo do solo, semeadura até transporte do produto final”, finaliza Jhonatan de Jesus.