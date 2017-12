Balanço: hospital, teatro, pontes estão entre as obras entregues pela Prefeitura em 2017

Boa Vista passa por uma verdadeira transformação. Em 2017, várias obras iniciaram e foram concluídas para melhorar a infraestrutura urbana, trânsito, hospitais, comércio e o acesso ao lazer e à cultura.

O Plano de Mobilidade Urbana avançou com a conclusão das pontes que ligam os bairros Jardim Caranã/ Cidade Satélite, e Nova Cidade/ Ayrton Rocha – onde estão os residenciais “Pérola do Rio Branco” -, na zona Oeste de Boa Vista. A construção de uma terceira ponte que vai ligar os bairros Silvio Leite e Cidade Satélite está em andamento.

A prefeitura já construiu 400 abrigos de ônibus dos 675 previstos no plano. Ao finalizar a instalação, Boa Vista vai contar com 600 abrigos simples e 75 climatizados. As obras do novo miniterminal Luiz Canuto Chaves estão avançadas. O local terá plataforma de embarque climatizada, 18 quiosques de alimentação, posto da Ciclo Patrulha e ponto de táxi. No miniterminal será instalada uma mini usina de energia solar, que respondera por 30% do consumo.

A vida para quem anda de bicicleta também melhorou. Boa Vista fecha o ano de 2017 com 40 quilômetros de ciclovia concluídos. Feito que colocou a cidade na 6ª posição do ranking do G1 das capitais com mais quilômetro de ciclovia por habitante, com 1 km para cada 9.326 moradores.

A Avenida das Guianas (perímetro urbano da BR- 401) recebeu obras de duplicação e urbanização no trecho que vai da Praça Simon Bolívar até a Ponte dos Macuxi. A reestruturação do local beneficiou comerciantes, moradores da região e até de outros municípios, que passam todos os dias pelo trecho.

Áreas de interesse social receberam obras de drenagem, pavimentação, calçadas, sarjetas e meio-fio. Seis ruas foram contempladas no Monte das Oliveiras e sete na área Nova Esperança, no bairro Jardim Equatorial.

A Prefeitura de Boa Vista está com frentes de serviços em diversos pontos da capital. Mais de 100 ruas e avenidas de 13 bairros serão contempladas com um pacote de obras que inclui drenagem, asfaltamento, calçada, meio-fio e sarjeta. No projeto, 79 ruas que ainda não têm asfalto receberão todos os serviços de pavimentação e urbanização.

O Programa de Recuperação de Ruas e Avenidas de Boa Vista já está sendo executado. O pacote de obras de pavimentação e recapeamento na cidade vai contemplar 49 trechos de 29 bairros da capital.

Em parceria com o Denit, a prefeitura anunciou em dezembro de 2017, os projetos de reestruturação dos trechos norte e sul da BR-174, no perímetro urbano da rodovia. Entre as melhorias, as obras incluem a duplicação da ponte sobre o Rio Cauamé. Serão executados serviços de drenagem, pavimentação, calçadas, ciclovias no trecho da avenida Venezuela até a Br-174.

“Com planejamento, nós conseguimos iniciar e dá continuidade a várias obras na capital. Nós avançamos muito com obras de infraestrutura nos bairros, que vão solucionar problemas de alagamentos e asfalto. Entregamos unidades de saúde e blocos do Hospital da Criança reformados para agilizar e humanizar o atendimento à população, entre outras obras importantes para o turismo e a mobilidade urbana. Em 2018, o trabalho continua com projetos que já estão em andamento como é o caso da revitalização do Caetano Filho”, disse a prefeita Teresa Surita.

Reformas de hospital e mercados foram executadas em 2017

A reforma do Bloco A do Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA) foi concluída, com melhorias em setores administrativos da instituição e consultórios médicos. Estão em reforma os blocos B e C, onde funciona o setor de imagem e laboratório de análises clinicas. A prefeitura também entregou duas novas unidades básicas de saúde, uma no Jóquei Clube e outra no Jardim Caranã.

O tradicional Mercado São Francisco está sendo reconstruído. Dentro dos serviços executados estão: 10 frutarias; 5 boxes destinados a serviços; 8 armazéns; fraldário; duas praças de alimentação.

A construção do Centro Comercial Popular, o Camelódromo, na avenida Silvio Botelho, no Centro de Boa Vista, foi iniciada. O Camelódromo terá 96 boxes comerciais, 14 lanchonetes, praça de alimentação. A prefeitura realizou uma audiência pública para consultar a população sobre a construção do Camelódromo, está executando o estudo de impacto de vizinhança e a compensação ambiental da área.

Boa Vista ganhou obras que incentivam o lazer, esporte, turismo e cultura

O ano de 2017 foi histórico para as artes em Boa Vista. A prefeitura concluiu a obra do Teatro Municipal que abriga a maior sala de espetáculos da região Norte, com capacidade para 1.100 espectadores, além de um Teatro Escola.

Foi entregue à população as 2º e 3º etapas do pacote de obras que contemplou melhorias em toda extensão do Complexo Ayrton Senna. A praça ganhou várias benfeitorias como um moderno playground infantil. As quadras esportivas foram revitalizadas. Também foram iniciadas as obras da 4ª etapa, que contempla a reforma de todos os quiosques.

A população dos bairros também ganhou novos equipamentos de lazer com a construção da praça do bairro Cauamé, e reforma das praças do Pricumã, Centenário e Caimbé.

A prefeitura iniciou o processo de revitalização do Caetano Filho. No local será construído o moderno Parque do Rio Branco, com marina flutuante, cortinas d’água, calçadão e ajuste do nível para prevenção de enchentes. O primeiro passo foi a desocupação ordenada do lugar. A previsão é que as obras iniciem em 2018.

Até o momento 289 residências foram descaracterizadas, 259 indenizações pagas e 30 famílias encaminhadas para aluguel social até que sejam contempladas com o Minha Casa Minha Vida.

Gleide Rodrigues