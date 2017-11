Baixo Rio Branco: Suely Campos visita comunidade ribeirinha de Caicubi

O vôo de Boa Vista até a comunidade de Terra Preta, às margens do rio Xeriuini, município de Caracaraí, dura cerca de 1h40min. De lá, são mais três horas de navegação, cruzando a bacia do rio Negro, em direção ao rio Jufariz, até a comunidade de Caicubi, também em Caracaraí, extremo Sul do Estado.

Foi este percurso, enfrentando uma forte chuva, que a governadora Suely Campos enfrentou para acompanhar o trabalho da Caravana do Povo e ouvir as solicitações da população da comunidade. A reunião foi no prédio da Associação dos Moradores, onde a governadora ouviu as solicitações.

“Precisamos reativar a ambulancha, o barco que transporta as pessoas doentes e de combustível tanto para ela, quanto para o barco regional que faz o transporte regular para Caracaraí. Também precisamos de energia elétrica 24 horas por dia porque temos muitos comércios que acabam se prejudicando com a falta do fornecimento”, disse Júlio Araújo um dos moradores da comunidade, que entregou à os ofícios com as solicitações.

Já a professora Gelzima Silva solicitou a reforma da Escola Municipal Celestino da Luz, além da implantação do ensino médio na localidade. “Temos uma demanda de pelo menos 40 estudantes na faixa etária de cursar o ensino médio. Pedimos isso para que não seja preciso eles saírem da comunidade para estudar”, disse.

Em resposta, a governadora afirmou que irá se empenhar para ajudar a comunidade. “Nem todas as demandas podem ser resolvidas pelo Governo, pois são de atribuição de outros órgãos ou instituições, como o caso do fornecimento de energia, que agora é atribuição da Eletrobrás, e da reforma na escola municipal, de atribuição da prefeitura de Caracaraí. Mas vamos solicitar e buscar parcerias para resolver essas demandas, e onde pudermos ajudar, vamos atuar para trazer melhorias não só para Caicubi, mas também outras comunidades dessa região”, pontuou Suely.

Desde que saiu de Boa Vista a Caravana do Povo no Baixo Rio Branco já passou pelas comunidades de Santa Maria, Terra Preta, Lago Grande, Canauaní e Cachoerinha, realizando 1578 atendimentos de saúde, oftalmológico, além de serviços como o Balcão de Ferramentas, Crédito do Povo, entre outros.

Johann Barbosa