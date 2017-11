Baixo Rio Branco: pooulação recebe atendimento da Caravana do Povo

Uma comitiva formada por profissionais de várias secretarias viajaram segunda-feira, 30, para a região do Baixo Rio Branco, nos municípios de Caracaraí e Rorainópolis, com o objetivo de levar atendimento aos ribeirinhos das comunidades da região. Durante a ação, serão entregues, além de medicamentos, 50 kits com enxada, facão, carro de mão, plantador, bomba costal e cavador. Além de 300 redes e 200 cestas básicas.

A governadora Suely Campos vai acompanhar a ação nos 3 e 4 (sexta-feira e sábado), visitando algumas comunidades. “É um compromisso nosso levar esses atendimentos para a população ribeirinha que tem dificuldade de ter acesso a esses serviços”, disse.

Serão 10 dias de trabalhos que contemplarão várias localidades. A população contará com atendimento médico em cinco especialidades médicas: clínico geral, cardiologia, ginecologia, pediatria e oftalmologia. Na região, foram realizados 3.329, atendimentos em saúde, em 2015, e em 2016, 5. 248, totalizando 8.577 procedimentos.

Comunidades

Serão atendidas, em Rorainópolis, as comunidades Santa Maria do Boiaçu, Santa Maria do Boiaçu (velha), Remanso, Floresta, Nova Vista, Itaquera, Samaúma e Xixuaú, todas essas em Rorainópolis. Em Caracaraí, as comunidades visitadas serão Sacaí, Cachoeirinha, Caiubi Terra Preta e Panacarica.

Objetivo

A Caravana do Baixo Rio Branco tem o objetivo de programar e executar serviços na área da saúde e assistência social, no período de 30 de outubro a 15 de novembro de 2017, no sul do Estado de Roraima, conhecido popularmente como “Baixo Rio Branco”, diminuindo a demanda reprimida de atendimentos ofertados naquela região, há mais de um ano.

2ª Festa da Laranja em Rorainópolis também terá ações do governo

Além da Caravana do Povo no Baixo Rio Branco, parte das atividades do Governo de Roraima serão desenvolvidas na sede do município de Rorainópolis, nesta sexta-feira, 3, e no sábado, 4, durante a 2ª Festa da Laranja.

Entre as ações a serem realizadas pelo Estado estão a entrega de cerca de 80 títulos definitivos de lotes urbanos do município, às 17 horas desta sexta-feira, e o oferecimento de crédito pela Agência Desenvolve-RR no evento. Além disso, a Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) ofertará aos produtores clínicas tecnológicas.

Realizada pelo Fórum da Agricultura Familiar, Central das Organizações Rurais e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rorainópolis, a edição de 2017 da Festa da Laranja traz o tema O Sabor de Rorainópolis e tem o apoio de 19 instituições, incluindo o Governo de Roraima.

As atividades começam às 8h desta sexta-feira, com a cerimônia de abertura. Na sequência, haverá apresentação das candidatas à rainha da laranja 2017 e gincana. Às 14 horas, começam as clínicas tecnológicas. Em seguida, será realizado concurso de gastronomia.

Às 17 horas, ocorre a entrega de títulos urbanos pelo Iteraima. As atrações prosseguem à noite, com shows, sorteio de brindes para os citricultores, premiação e homenagem aos produtores pioneiros, além das apresentações da atração nacional, o canto Wanderley Andrade, e da banda Pipoquinha de Normandia.

No sábado, ocorrem atendimentos de instituições financeiras, entre as quais, a Agência Desenvolve-RR, Banco do Brasil e Banco da Amazônia.

Vânia Coelho