Baixo Rio Branco: equipe do Governo leva atendimentos médicos para ribeirinhos

O ponto de partida é a cidade Porto de Caracaraí. A comitiva do Governo do Estado é formada por servidores de várias Secretarias com o objetivo de levar atendimento de saúde para os ribeirinhos das comunidades da região do Baixo Rio Branco, nos municípios de Caracaraí e Rorainópolis.

A maior vila da região, Santa Maria do Boiaçu, vai receber as equipes no dia 3 de novembro. Ao longo de 10 dias, as demais localidades também serão visitadas. “É um compromisso nosso levar esses atendimentos para a população ribeirinha que tem dificuldade de ter acesso a esses serviços”, disse a governadora Suely Campos, que vai acompanhar a ação nos dias 3 e 4 de novembro percorrendo algumas comunidades da região.

Um barco com capacidade para transportar até 13 toneladas é que vai levar a equipe, medicamentos e equipamentos que serão entregues aos ribeirinhos durante a ação.

“São 50 kits com enxada, facão, carro de mão, plantador, bomba costal e cavador. Além disso, estamos levando uma tonelada de medicamentos, 300 redes e 200 cestas básicas, com uma equipe de 40 pessoas dedicadas para fazer um ótimo trabalho nessa caravana”, disse o coordenador da ação Adolfo Brasil.

Comunidades

Em 10 dias de ação, os atendimentos serão realizados nas comunidades Santa Maria do Boiaçu, Santa Maria do Boiaçu (velha), Remanso, Floresta, Nova Vista, Itaquera, Samaúma e Xixuaú, todas essas em Rorainópolis. Em Caracaraí, as comunidades visitadas serão Sacaí, Cachoeirinha, Caiubi Terra Preta e Panacarica.

Johann Barbosa