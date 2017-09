Bairro União: moradores pedem saneamento, creche e recuperação de ruas

O saneamento básico, a construção de uma creche e a recuperação de ruas estiveram entre as principais reivindicações dos moradores do bairro União, durante a sessão itinerante da Câmara Municipal de Boa Vista, realizada nessa quarta-feira à noite.

Também estiveram entre as solicitações dos moradores, a construção de calçadas e de meio-fio. O presidente da Câmara, vereador Mauricélio Fernandes (PMDB), explicou que a Casa irá elaborar um relatório com as reivindicações, o qual será enviado à Prefeitura de Boa Vista, pedindo a resolução dos problemas.

“O intuito é fazer várias sessões itinerantes neste ano. Pretendemos também dar prosseguimento às sessões até o fim desta Legislatura, uma vez que a população tem que ser ouvida, e a Câmara tem que sair da sua zona de conforto e ir aos bairros”, declarou Fernandes.

Requerente da sessão itinerante no União, o vereador Genival da Enfermagem (PTC) destacou que “a Câmara tem o seu papel de fazer a sessão itinerante, indo à população, para ouvir diretamente dela a reivindicação. Uma indicação, vinda da itinerante, assinada por todos os vereadores, e homologada pela população, com certeza, haverá um retorno maior”.

Moradora do bairro União, a jornalista Neusa Oliveira, que usou a tribuna da sessão para pedir o saneamento básico no bairro, avalia como “ótima” a iniciativa da Câmara em ouvir os moradores.

“A Câmara é a casa do povo, onde se aprovam os projetos. Aqui no bairro, os vereadores no meio do povo, terão a oportunidade de prestar contas ao povo, do que a Câmara Municipal está fazendo”, declarou Oliveira.

O presidente da Associação Comunitária dos Bairros União e Jardim Caranã (ACBUJC), Cleginaldo Ferreira da Silva, elogiou a ideia da sessão no União. “Eu acho muito boa essa iniciativa, porque a população e os vereadores se encontram, e os moradores terão a oportunidade de pedir as melhorias diante deles”, disse.

Em setembro, a Câmara realizará duas sessões itinerantes. No dia 20, os vereadores irão ouvir as reclamações dos moradores do residencial Vila Jardim, no bairro Cidade Satélite. No dia 27, a sessão será no bairro Laura Moreira, onde os parlamentares poderão ouvir os habitantes dos conjuntos Cidadão, Manaíra e Cruviana.

José Lucas