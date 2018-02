Bairro Jóquei Clube receberá sessão itinerante da Câmara nesta terça-feira

O bairro Jóquei Clube, localizado na zona Oeste de Boa Vista, receberá a sétima sessão itinerante da Câmara Municipal de Boa Vista em 2017. O evento será nesta terça-feira, 7, a partir das 19h, na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, em frente ao “Rei da Panelada”.

Na oportunidade, os moradores poderão reivindicar as melhorias para a localidade. Depois da sessão, os vereadores irão elaborar um relatório, que irá reunir as solicitações da comunidade. O documento será enviado às autoridades competentes em resolver as problemáticas abordadas.

“Convido toda a população do bairro Jóquei Clube e adjacências para reivindicar e expor os problemas da comunidade, para que a gente possa estar formalizando um documento e enviando aos órgãos competentes, para que os problemas sejam sanados”, ressaltou o presidente da Câmara, vereador Mauricélio Fernandes (PMDB).

Fernandes e o vice-presidente da Câmara, vereador Júlio Medeiros (Podemos), são os requerentes da sessão, a qual foi aprovada por unanimidade no plenário.

Nesta Legislatura, os vereadores já ouviram os moradores dos bairros Pedra Pintada, São Bento, Araceli Souto Maior, União e Laura Moreira, do residencial Vila Jardim e da ocupação João de Barro. Na próxima quinta-feira, 9, será a vez da comunidade indígena Campo Alegre receber o evento da Câmara.

