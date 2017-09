Bairro dos Estados recebe atendimentos da Caravana do Povo

A ação do Governo do Estado leva os serviços das secretarias e órgãos estaduais para perto da população e dessa vez, o Bairro dos Estados e proximidades recebeu os atendimentos da 23ª edição da Caravana do Povo em 2017

A autônoma Samais Galvãose manteve confiante para conseguir atendimento para a filha Ágatha, de três anos, durante a programação realizada nesta quarta-feira (6), na Escola Estadual Professora Hildebrando Ferro Bitencourt. Ela saiu aliviada em saber que a filha está bem, além de satisfeita com o atendimento recebido.

“Está difícil conseguir consulta com pediatra e aqui na Caravana são oferecidas mais vagas e foi muito fácil, além de estar bem perto da minha casa, o que facilitou muito”, garante.

O coordenador da Caravana do Povo, Adolpho Brasil, aponta que a Caravana vem crescendo e atraindo cada vez mais a população da capital e interior do Estado.

“Já são mais de 220 mil pessoas atendidas em todo o Estado.E a Caravana está sempre inovando, como por exemplo, com a Carreta Saúde da Mulher.Até a iniciativa privada está nos procurando para firmarmos parcerias”, garante.

Entre os serviços mais procurados, estãoatendimentos de saúde e realização de exames, como na Carreta Saúde da Mulher, que oferece exames de mama.

A assistente social Kelly Ribeiro, aprovou. “Moro bem perto daqui e aproveitei a oportunidade para fazer o exame. Foi rápido e fui muito bem atendida. A Caravana é muito proveitosa para a população, pois não é sempre que temos disponibilidade para buscar esses atendimentos”.

A população ainda teve acessoaos serviços das secretarias e órgãos estaduais, alémde atendimentos com asequipe do Balcão de Ferramentas e do Bolsa Família; oficinas de artesanato com o Clube de Mães, exposição dos trabalhos dos artesãos da Expoarrte, além de atividades recreativas para crianças com os adolescentes integrantes do Cidadão do Futuro, realizado por meio da parceria entre Setrabes e Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

Mesmo com a perna operada em virtude de um acidente de trânsito,o aposentado MiroEckaldenão perdeu a oportunidade de buscar os serviços da Caravana.

“Perdi minha Carteira de Identidade há dois meses e como estava machucado, era muito difícil sair. Aqui ficou mais fácil, porque é bem mais perto da minha casa”, finalizou.

Simone Cesário