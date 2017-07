Baile do Rubi: últimas mesas do terceiro lote estão à venda

Quem não pretende ficar de fora da festa mais animada da advocacia em Roraima, precisa se apressar. As vendas das últimas mesas do terceiro lote para o tradicional Baile do Rubi da Ordem dos Advogados de Roraima – Seccional Roraima estão a todo vapor. O baile este ano será realizado no dia 18 de agosto, na casa de eventos Le Jardim, a partir das 21h.

As mesas que estão sendo vendidas são de oito e seis lugares. Duas promotoras de vendas estão dedicadas a atender as advogadas e advogados que queiram antecipar a compra de seus lugares na festa. Para acioná-las, basta ligar para telefones 99974-1020 / 99156-8492 / 98100-1111.

As atrações do baile deste ano serão a banda Serial Funkers, de São Paulo, que já participou do reality da Globo Super Star e parte de seus integrantes formaram a banda do programa ‘Amor & Sexo’, da rede Globo, além do cantor Kiko Britez, e a Back Country. O DJ Márcio Mota também fará a animação do Baile.

O Baile do Rubi vai encerrar as atividades que serão realizadas no mês de agosto em comemoração ao 11 de agosto, Dia da Advocacia. Além da festa, a OAB realizará a Corrida da Advocacia, dia 6 de agosto, e a Semana da Advocacia com palestras e capacitações, de 14 a 17 de agosto

Vendas

As mesas de oito lugares estão saindo por R$1.440,00, podendo ser parcelado em até 3 vezes no cartão de crédito. Se for à vista, o valor cai para R$1.360,00. Já as mesas de seis lugares, o valor é de R$1.080,00, que também pode parcelar. À vista, sai por R$1.020,00.

A entrada para o Baile do Rubi dá direito ao convidado se divertir ao som das três atrações, além de saborear um coquetel volante com entradas de salgados, mini porções, lanche da madrugada e mesa de frios, além de bebidas geladas como cerveja, refrigerantes, água e suco.

Atrações

A banda Serial Funkers está na estrada há 11 anos. Sua inspiração foram os vários gêneros da Black Music e a música nacional. Suas apresentações são sempre com performances onde o groove, as harmonias e melodias marcantes se destacam. O grupo, que mistura ritmos brasileiros com Soul Music e o Funk americano, já dividiu palco com Sandra de Sá, Tony Garrido, Ed Mota, Negra Li, Wilson Sideral e Cláudio Zoli.

Kiko Britez é ex participante do programa The Voice Brasil, do ano passado. Foi vocalista da banda Carta Pedrada, criada em 2010. Este ano, o artista inicia a carreira solo e traz em seu repertório um apanhado geral de grandes hits da atualidade no Pop nacional e internacional. Segundo ele, no baile do Rubi vai apresentar um novo repertório, que promete impressionar com as novidades.

A banda Back Country, liderada pelo trio Stéphano (Tefinho), André e Wanderley (Wnadeco), vai encerrar o Baile da OAB Roraima com muita ‘arrocha’, mistura do sertanejo com ritmos baianos. Os garotos da Back estão na estrada desde 2012 e ao longo desse tempo já fizeram pré-shows de artistas renomados que se apresentaram em Boa Vista como Wesley Safadão, Victor e Léo, Zé Neto e Cristiano, Lu e Robertinho, Tiago Brava e Tom Cleber.

Serviço

O quê: Baile do Rubi da OAB

Quando: 18 de agosto

Onde: Le Jardin, localizado na rua Reinaldo Neves, 1388-1568 – Jardim Floresta

Horário: a partir das 21h

Mesas: R$ (8 lugares)

Informações: 99974-1020 / 99156-8492 / 98100-1111

Alexsandra Sampaio