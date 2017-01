Avenidas e ruas de Boa Vista recebem obras de revitalização e asfalto

A Prefeitura de Boa Vista segue executando diversas obras de revitalização urbana na capital, dentre elas, as de asfaltamento por toda cidade. A avenida Lídia Bento, localizada no Parque Caçari, está recebendo os serviços de duplicação da via, que já possui asfalto de um lado. No local também serão executados os serviços de pavimentação, meio-fio, sarjeta, canteiro central e calçada, garantindo uma melhor mobilidade e organização do trânsito.

“Estou muito feliz pela retomada do asfaltamento da avenida Lidia Bento. Quando iniciou, o serviço foi feito em apenas uma das vias. Com certeza, a conclusão dessa obra trará uma série de benefícios aos moradores, dentre eles, a melhoria na mobilidade, a valorização dos imóveis, sem falar no aspecto estético que causa uma rua asfaltada, com meios-fios, calçamentos e canteiros centrais”, disse a professora, Aline Cavalcante, moradora do bairro há 11 anos.

A avenida Raimundo Rodrigues Coelho, antiga N-17, localizada no Pintolândia, já recebe os serviços de terraplanagem e em seguida será asfaltada. No ano passado o local já havia sido contemplado com drenagem. O cenário de lama e poeira agora vai dar lugar a uma rua pavimentada e organizada, com calçada, meio-fio e sarjeta.

Obras estruturais no município são investimentos que visam melhorar a qualidade de vida da população e o desenvolvimento do município. “Mudar e melhorar uma cidade não é tarefa fácil e é por isso que trabalhamos com muito compromisso e planejamento todos os dias do ano. A pavimentação de ruas vai garantir grandes avanços na reestruturação da cidade e melhorar significativamente a vida da população”, destacou a prefeita Teresa Surita.

O bairro Cidade Satélite também foi contemplado com pavimentação em diversas ruas. A exemplo da avenida Tereza Maciel – que também recebeu drenagem, rua Antares e avenida Gêmeos. As obras de asfaltamento mudaram a realidade dos moradores que antes sofriam com a lama e a poeira.

“A Prefeitura de Boa Vista buscou nos últimos anos, recursos e estratégias para mudar a realidade de muitos bairros da capital e tem feito de Boa Vista uma cidade cada vez melhor para viver. Este será um ano de muito trabalho, com a execução de muitas obras. A previsão é que mais ruas dos bairros Nova Cidade, Araceli, Cidade Satélite e muitos outros sejam inseridos em projetos de asfaltamento ainda em 2017”, frisou o secretário adjunto municipal de Obras, Edilson Lima.

Shirléia Rios