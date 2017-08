Avenida das Guianas recebe nova iluminação

A população de Boa Vista agora pode usufruir da obra completa de duplicação da avenida das Guianas. A última etapa da revitalização foi entregue nesta sexta-feira, 25, com a inauguração do novo sistema de iluminação em LED.

O trabalho foi executado em parceira com o senador Romero Jucá, que destinou recursos para o serviço. ” Essa é uma avenida importante usada também para escoar nossa produção. A Prefeitura fez um trabalho de qualidade e a população agora conta com uma avenida ampla, iluminada e bem sinalizada”, explicou.

Para quem vive nas proximidades da via, além da valorização dos imóveis, a nova estrutura também trouxe mais segurança. “Estávamos muito ansiosos com a entrega dessa obra. Acompanhamos desse o começo e ver a avenida finalizada, com toda sinalização e iluminação é muito bom”, afirmou o servidor públuco Raniele Chaves de Menezes.

A avenida ganhou novas vias de tráfego, ampliando a capacidade de circulação de veículos. O município também fez toda a sinalização do trecho, com dispositivos horizontais, instalação de placas e semáforos.

“Essa é mais uma obra que prepara nossa cidade para o futuro. Com o plano de Mobilidade Urbana estamos excitando outras melhorias que proporcionam uma condição muito melhor ao trânsito e a população de Boa Vista”, disse a prefeita Teresa Surita.

Janini Marques