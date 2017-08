Avenida das Guianas é entregue totalmente revitalizada

A prefeita de Boa Vista entregou nesta sexta-feira, 25, uma das obras mais aguardadas pelos motoristas: a Avenida das Guianas. A obra iniciada em 2016 foi entregue com diversas melhorias que devem facilitar ainda mais a vida de quem mora, trabalha e transita pela região, incluindo moradores de outros municípios.

Totalmente reestruturada, a avenida que compreende o perímetro urbano da BR-410, recebeu obras de duplicação e urbanização no trecho que compreende a Praça Simon Bolivar, até a Ponte dos Macuxi. Foram realizados os serviços de ampliação das faixas de tráfego, duplicação, construção de mais de 2,6 km de calçadas, redução dos canteiros, estacionamentos, drenagem e recapeamento das vias marginais em 2,5 km.

De acordo com a prefeita Teresa Surita, a entrega desta obra marca um momento importante para a cidade.

“Hoje entregamos uma Avenida totalmente revitalizada, com iluminação e pistas de entradas e saídas separadas para atender melhor o comércio. Agora, vamos trabalhar no processo da municipalização, para poder regularizar todos os comércios com alvará e tudo que for necessário para que a Av. das Guianas funcione da forma como todos esperam”, destacou.

Segundo Adriana Roriz, moradora do bairro Treze de Setembro há mais de 20 anos, a Av. Das Guianas revitalizada dá outra cara ao trecho. “Estávamos acostumados as ruas estreitas e a escuridão, agora está muito bonita. Além disso, com todas essas sinalizações, já percebemos a diminuição do número de acidentes, que eram constantes”, ressaltou.

Esta obra, entre outras, faz parte do processo de transformação do trânsito de Boa Vista, e envolveu as secretarias municipais de Obras, Segurança Urbana e Trânsito, Serviços Públicos e Meio Ambiente e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

A obra da Avenida das Guianas contempla ainda sinalizações verticais e horizontais, paisagismo e iluminação pública. A SMST instalou quatro pontos semafóricos para a melhoria do fluxo do trânsito ao longo da avenida. Estas obras foram possíveis graças a assinatura do convênio entre a Prefeitura de Boa Vista e Dnit, em maio de 2015, que transferiu a responsabilidade do trecho urbano da avenida (BR-410) para o município.

Entende-se por marginais as duas faixas laterais, onde as obras de infraestrutura são de responsabilidade da prefeitura. Já as faixas principais, as duas do meio, foram de responsabilidade do Dnit, onde o órgão asfaltou 3,1 km e se responsabilizou pela sinalização horizontal.

Jéssica Costa