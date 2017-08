Av. João Alencar recebe sistema moderno com lâmpadas de LED

Boa Vista ganhou mais um circuito de iluminação de Led com equipamentos modernos, resistentes e econômicos. Desta vez, a prefeitura implantou o sistema no trecho da avenida João Alencar, entre as rotatórias da avenida Carlos Pereira de Melo até a rotatória localizada em frente a um supermercado, no bairro Aeroporto. A cerimônia de entrega aconteceu na noite dessa quinta-feira, 17, e contou com a presença da prefeita Teresa Surita.

Ao todo, foram instaladas 49 luminárias de Led. Este é o sétimo setor a receber a revitalização em Boa Vista. Desde 2015, a prefeitura vem substituindo os pontos de iluminação com utilização de equipamentos eficientes e lâmpadas mais potentes com maior durabilidade e menor consumo de energia. O novo sistema fornece mais luminosidade com uma economia de 48%. Os equipamentos que foram substituídos na avenida João Alencar consumiam quase 10 mil watts de potência e hoje com as novas luminárias passam a consumir aproximadamente 5 mil watts, reduzindo o gasto quase pela metade.

“A revitalização é um compromisso firmado pela prefeita Teresa, e agora Boa Vista conta com mais esse investimento que vai melhorar o tráfego na região. Essa mudança é gradativa, a prefeita tem um planejamento para trocar grande parte da iluminação pública de Boa Vista por iluminação com lâmpada de led” explicou, Daniel Peixoto, Secretário Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente.

Pontos contemplados

Já receberam revitalização até o momento: O Complexo Ayrton Senna, Praça dos Bambus, Praça da Bandeira, Praça Mané Garrincha, Orla Taumanan, Centro Cívico.

Edson Rodrigues