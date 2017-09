Autoridades discutem situação dos venezuelanos em Roraima

Diversas autoridades locais e federais se reuniram na manhã desta segunda-feira, 18, no auditório da Defensoria Pública do Estado, para tratar sobre a situação dos imigrantes venezuelanos no estado de Roraima.

Dentre os presentes, esteve o representante da Casa Civil da Presidência, Luiz Coimbra e a procuradora de Justiça, Stella Maris Kawano, reunidos com representantes da Defesa Civil Estadual, Ministério Público Estadual, Ministério da Saúde, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social, Secretaria Estadual de Saúde, entre outras instituições.

Luiz Coimbra falou que o governo federal tem se preocupado com a atual situação migratória e que busca trabalhar em parceria com todos os órgãos de forma a atenuar a situação migratória. “Recebemos da Polícia Federal dados em que diz que existem mais de seis mil pedidos de refúgios no estado de Roraima, e isso é preocupante. Por isso pretendemos trabalhar com seis eixos: saúde, educação, defesa, assistência social, segurança pública e refúgio ”, explicou.

De acordo com ele, a reunião visa apontar e discutir com todos os órgãos e poderes estratégias para o acolhimento mais humanizado dos imigrantes. “Vemos a demanda que se expande no estado e demais capitais do país, e para trabalharmos da melhor forma o Tribunal de Justiça, Ministério Público e a Defensoria Pública de Roraima devem está alinhados para que desenvolvam um trabalho em conjunto visando desafogar as demandas”, finalizou Coimbra.

A reunião continuará e se constituirá de agendas com representantes de órgãos do Poder Executivo e do Sistema de Justiça para o planejamento e execução das ações coordenadas e articuladas de modo interfederativo.

Celton Ramos