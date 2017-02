Autoridades discutem problemas enfrentados na fronteira com a Venezuela

O Governo de Roraima por meio da Secretaria Estadual de Relações Internacionais participou nesta terça-feira, dia 31, de uma reunião com autoridades roraimenses que discutiram problemas enfrentados pelo município de Pacaraima, fronteira com a Venezuela, em relação aos imigrantes venezuelanos.

Para discutir os problemas trazidos com os refugiados na fronteira, o prefeito Juliano Torquato, convidou diversas autoridades a participarem da reunião que discutiram os problemas ocasionados pela ocupação irregular das ruas e calçadas da cidade. O encontro ocorreu no auditório do Hotel Pacaraima, situado em frente ao ponto de concentração dos indígenas da etnia Warao.

Do governo, participaram representantes da Secretaria de Relações Internacionais, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também esteve na reunião.

Preocupado com a situação em que se encontram as pessoas do município, A secretária adjunta de Relações Internacionais do Governo, Fátima Araújo, ressaltou a importância de se estreitar as relações entre as autoridades locais em beneficio de todos.

“A reunião foi muito positiva, o importante é a união entre as instituições convidadas. Nosso objetivo é trabalhar pelo bem está da população e a governadora Suely Campos está empenhada na tentativa de amenizar os problemas que tomam o município”, afirmou.

Fátima informou ainda que a prefeitura de Pacaraima está em fase de transição, e os problemas relacionados ao município são competência de todos, independente de quem seja a jurisdição.

“O Governo está comprometido em mediar às relações binacionais [Brasil e Venezuela]. A governadora tem uma grande preocupação em relação aos imigrantes, nós já entramos em ação com o Governo Federal e a prefeitura de Pacaraima, mas precisamos também integrar as autoridades civis e militares de Santa Elena do Uairén”, destacou a secretária.

Fronteira

Devido à situação em que se encontram os venezuelanos, grande parte das pessoas vem ao Brasil em busca de produtos, mantimentos e remédios. Com o aumento no fluxo migratório, houve também crescimento no pedido de refúgio em 2016, com relação há anos anterior.

Em 2015 foram registrados 825 pedidos de refúgio. No ano seguinte, 1.805. Na soma de 2010 a 2016, foram registrados 2.901 pedidos de refúgio no Brasil, oriundo de venezuelanos.

Após assumir a prefeitura, Juliano Torquato, juntamente com sua equipe fizeram um levantamento das demandas na educação, saúde, social, segurança e pública. De acordo com o gestor, vários problemas presentes na fronteira são ocasionados pelo volume migratório na região.

Juliano informou também que a partir desse levantamento foram convidadas algumas instituições, PM, PRF, Receita Federal para ajudar a fazer um plano de trabalho conjunto para diminuir o impacto.

“Por ser uma área de fronteira, as responsabilidades não são apenas do município, mas sim, do Estado e do Governo Federal. Nós estamos tentando unir essas forças, para reorganizar nosso município e não entrarmos em estado de calamidade ou coisas mais sérias”, disse o prefeito.

Segundo o delegado de polícia civil, Jorge Wilton de Carvalho, a reunião foi extremamente positiva e trouxe para a discussão várias demandas de diversos setores da sociedade.

“Em relação à segurança, nós levantamos a ideia da necessidade de criação do Conselho Municipal de Segurança Pública que servirá como ferramenta de comunicação e cobrança dos representantes populares e entidades governamentais”, pontuou o delegado de polícia.

A secretária de Assistência Social do Município, Roselena da Fonseca Barros, informou que a partir da reunião entre as autoridades será possível implementar trabalhos voltados para solucionar os problemas. “Somente por meio de uma parceria entre, o Governo Federal, Estadual, prefeitura e a comunidade vai ser possível resolver de forma geral, os problemas com o fluxo de imigrantes em Pacaraima”, complementou.

