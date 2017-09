Autoridade de Trânsito: agentes iniciam segunda fase de capacitação

A Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) iniciou nesta segunda-feira, 25, a segunda fase de capacitação de seus agentes no Curso de Treinamento de Agente da Autoridade de Trânsito. A abertura aconteceu durante a manhã, no auditório do Palácio 9 de Julho e marca o encerramento da Semana Nacional de Trânsito.

Nesta fase do curso serão abordados temas relevantes para a atuação dos agentes, bem como a atualização em relação às novas publicações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Os agentes vão reforçar conhecimento sobre metodologias de abordagem, preenchimento de relatórios e documentos, além de se aprofundarem no uso de equipamentos como radar e etilômetro.

Assim como no primeiro módulo, todos os 92 agentes de trânsito devem passar pela capacitação, divididos em três turmas, sendo a primeira no período de 25 a 29 de setembro. As demais turmas vão iniciar o curso seguindo o cronograma: a 2ª, entre os dias 16 a 20 de outubro e a 3ª, de 06 a 10 de novembro. A instrução é feita pela engenheira de trânsito Bárbara Marchesini e pelo especialista em Segurança Pública, subtenente Emori Rodrigues, da Polícia Militar do Estado do Paraná.

“É importante que o agente faça o preenchimento correto dos autos de infração. De repente, se há uma pessoa dirigindo de forma inconveniente, oferecendo risco à vida das pessoas, e por falta de um conhecimento técnico na hora da abordagem, esse indivíduo pode se livrar da devida penalidade. Então, estamos fortalecendo aos agentes a como proceder de forma correta, para que aqueles conduzem veículos de forma inadequada seja punida de acordo com a lei”, afirmou Emori.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito, Raimundo Barros, o curso contribui para melhorar a atuação dos agentes de trânsito na execução de seus trabalhos. “Esperamos que haja uma na redução de acidentes, decorrente da maior efetividade dos agentes no dia a dia. Todos passaram pela primeira etapa e agora estamos abrindo três novas turmas, para que todos elevem ainda mais o seu grau de atuação na cidade”.

Atualização

Em julho deste ano, os agentes de trânsito participaram de uma capacitação para manuseio de etilômetros, também conhecido como “bafômetro”, além de receberem mais instruções sobre as alterações em pontos importantes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Na ocasião, foram abordadas questões como a Lei 13.281, que criou o artigo 165ª, onde se estabelece como infração gravíssima a recusa em se submeter ao teste do etilômetro. A lei foi aprovada no início do mês de maio de 2016 e já está em pleno vigor desde dezembro do mesmo ano.

Fábio Cavalcante