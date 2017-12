Auto de Natal encerra atividades do curso de inglês básico da Escola do Legislativo

Na próxima semana, comemora-se o Natal e nesse clima, alunos das turmas de inglês básico da Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, Unidade Silvio Botelho, apresentaram na tarde dessa terça-feira, 19, no plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, um Auto de Natal como parte do encerramento do curso.

Cerca de 40 alunos cantaram e interpretaram músicas natalinas, na língua inglesa, mundialmente conhecidas. A estudante Suzi Galvão e a contadora Dalcilene Santos são mãe e filha. As duas, ao saberem das inscrições para a disciplina, decidiram então aprender, juntas, um idioma estrangeiro.

Suzi contou que conheceu o curso por meio de um grupo de mensagem instantânea e foi atrás para saber se era verdade. Realizou a inscrição e avisou a mãe para seguirem juntas pelo mesmo caminho. Agora, para concluir a etapa, as duas elaboraram uma apresentação para demonstrar tudo o que aprenderam em sala de aula. “Foram ótimos quatro meses de curso, porque a didática da professora ajuda muito, ela interage e nos coloca na prática para não esquecermos o idioma”, complementou.

Para a mãe de Suzi, Dalcilene Santos, esse era um sonho de criança: aprender uma outra língua, pois para ela, é importante e necessário saber inglês. Dividir a turma com a filha é uma experiência maravilhosa, afirma a contadora, que chegou a duvidar em ter essa oportunidade e de forma gratuita. “Mas no decorrer entendemos que era real e estava acontecendo e estamos aqui nesse Auto de Natal”, disse. O próximo passo é avançar para a turma de nível intermediário.

A turma cantou, entre outras, ‘Halleluia’ e ‘Oh Happy Day’, com interação direta com o público presente composto por alunos da Escola do Legislativo, servidores e familiares dos estudantes da turma de inglês. Houve ainda, uma encenação do nascimento de Jesus Cristo, posto em uma manjedoura e festejada por José, Maria e os três Reis Magos, símbolos do Natal.

Conforme explicação da professora Fernanda Monteiro Viana, as aulas eram compostas por uma didática de interatividade e ludicidade com todos os alunos de idades diversas, além disso os estudantes fizeram redação e prova oral. Pouco mais de 90 cidadãos formaram as turmas de inglês básico na instituição. Após a apresentação, será elaborada a nota individual e quem passar da média de 75 pontos estará apto a seguir para o próximo nível.

Fernanda acredita que esse é um passo importante para que esses alunos conheçam o mundo e vejam a importância de aprender mais sobre o idioma mais falado no planeta. “Muitos entraram sem saber o que era o ‘b com a’ em inglês e hoje você vai ver que essas pessoas estarão cantando em inglês”, celebrou.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), acompanhou de perto a apresentação dos alunos da Escola do Legislativo. Disse que esse é um momento de destaque para mostrar a seriedade que o Poder Legislativo tem por intermédio dos programas que desenvolve. “Celebramos mais uma marco quando vemos aqui o resultado de um trabalho sério e com compromisso com a população. Estamos na capital e no interior, levando cursos de graça e de fácil acesso por todos”, contou.

Certificados

Duzentos e cinquenta alunos de informática dos níveis básico, avançado e intermediário receberam certificados de conclusão de curso encerrado na última semana. Segundo a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, a instituição seguirá com funcionamento normal final de ano e início do próximo.

“A Escola do Legislativo tem cursos gratuitos, com inscrições abertas, que iniciarão em 8 de janeiro. Em 2017, encerramos com mais de 2.000 alunos atendidos”, frisou. Os cursos com vagas em abertos em: Inglês Básico e Intermediário, Espanhol Básico, Informática Básica e Intermediária e capacitações nas áreas Técnicas de Vendas, Arte de Falar em Público e Auxiliar Administrativo.

Yasmin Guedes