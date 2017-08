Aurelina quer inserção de datas comemorativas em calendário oficial de Roraima

Dois projetos de lei, de autoria da deputada Aurelina Medeiros (PTN), tramitam na Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR) e propõem a entrada de duas datas comemorativas no Calendário Oficial do Estado. A primeira é o Dia Estadual do Advogado Criminalista, no dia 2 de dezembro, e o outro a ‘Virada Feminina’.

Para a parlamentar, celebrar o Dia Estadual do Advogado Criminalista é reconhecer o papel desse profissional na vida das pessoas. “O advogado é como a polícia, tudo que resolvemos é com um advogado. É uma categoria que merece”, defendeu Aurelina.

Outra proposta da deputada é tornar o último domingo de maio como o dia da ‘Virada Feminina’, para a conscientização do papel da mulher e a promoção da igualdade entre homens e mulheres, com a realização de debates, palestras, seminários, painéis, workshops e oficinas, e incentivar ainda mais a participação da mulher no processo político.

“Somos três deputadas na Assembleia, eu, deputada Lenir [Rodrigues] e deputada Angela [Águida]. E a gente tem uma luta muita grande para tentar, de alguma forma, chamar a mulher para o processo político”, falou a parlamentar. Ainda conforme Aurelina, é preciso que o público feminino esteja mais ativo, participe dos processos de inclusão e decida mais situações no Estado.

Yasmin Guedes