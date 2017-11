Aumento da tarifa de energia elétrica em Roraima é tema de audiência pública na Comissão de Minas e Energia

Em atendimento ao requerimento de autoria do deputado federal Edio Lopes (PR/RR), a Comissão de Minas e Energia realizará amanhã (29), às 9h, audiência pública para discutir o constante aumento da tarifa de energia elétrica no estado de Roraima.

O parlamentar destaca que no último aumento, vigente desde 1º de novembro deste ano, o reajuste foi de 35%. “Apesar de a Eletrobras justificar que estes aumentos recompõem valores que formatam a tarifa de energia, como tributos e encargos setoriais, e que apenas uma parte destes valores é destinada aos serviços da distribuidora, há a necessidade de esclarecer com mais dados e detalhes, de forma objetiva, os motivos para que estes reajustes aconteçam”.

Edio Lopes ainda salienta que o consumidor roraimense sofre com a falta de informação referente às tarifas. “Eles estão descontentes com os serviços prestados e as tarifas de energia elétrica em Roraima estão entre as 10 mais caras do Brasil”, completa.

Está confirmada a presença dos senhores Davi Antunes Lima (Superintendente de Gestão Tarifária da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel), Luiz Henrique Hamann (Diretor de Distribuição da Eletrobras) e Claudio Rubens Pinho Nilo (Diretor de Regulação e Projetos Especiais Eletrobras Distribuição Roraima).