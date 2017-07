Aulas do Cursinho Pré-Vestibular Solidário iniciam na segunda-feira

As aulas do Pré-Vestibular Solidário da Universidade Federal de Roraima (UFRR) serão iniciadas na próxima segunda-feira, 31 de julho, quando será realizada a solenidade de abertura do programa.

Na ocasião da abertura, que acontecerá em dois momentos de acordo com os horários das turmas, estarão presentes o Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Extensão da UFRR, Vladimir de Souza, e a Coordenadora de Acompanhamento de Extensão, Brenda Rodrigues, que farão a apresentação do curso aos estudantes. Estarão presentes também os monitores responsáveis pelas aulas do Solivest.

Ao todo, 80 alunos foram selecionados para participar do curso, divididos em duas turmas: turno da tarde, no horário das 14h às 17h40 e no turno da noite das 18h às 21h40, de segunda a sexta-feira. As aulas acontecerão no Ciclo Básico I, sala 7, localizado ao lado do Restaurante Universitário.

Os alunos selecionados deverão comparecer à sala com 30 minutos de antecedência, no primeiro dia, conforme o horário estabelecido para cada turma, portando um documento de identificação com foto.

As atividades estão previstas para acontecerem até o dia 22 de novembro, em vésperas da prova do Vestibular/UFRR 2018.

Outras informações podem ser obtidas no site prae.ufrr.br ou pelo telefone 3621-3118.

Raphael Michels