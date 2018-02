Aulas de inglês na Escola do Legislativo ajudarão no desenvolvimento profissional, afirma estudante

Iniciou nesta quarta-feira, 8, na Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, Unidade Sílvio Botelho, a terceira turma de inglês básico. Entre os estudantes está o professor de zumba, Jaime de Oliveira, que encontrou a oportunidade de aprender outra língua e ajudar na profissão.

“Eu soube do curso de inglês através de uma pessoa que me indicou, pois ela sabia da minha necessidade de estudar o idioma. Então, eu não pensei duas vezes em me inscrever. O meu trabalho necessita dessa linguagem”, contou Jaime. Segundo ele, essa língua, em especial, é de mais fácil compreensão e aprendizagem. “Pretendo, além do básico, fazer o intermediário e o avançado”, destacou.

Com a turma lotada, o professor de inglês da Escola do Legislativo, Guilherme da Mata, pretende aplicar aulas dinâmicas e interativas entre os alunos. “Esse é o desafio maior. A gente tenta deixá-los engajados no aprendizado de um novo idioma, de uma forma interativa, principalmente através de músicas e outras atividades que a gente acaba fazendo dentro da sala de aula”, comentou.

Para ele, é importante que todos os participantes se empenhem e aproveitem os recursos disponíveis para o desenvolvimento do idioma. “Que em casa eles possam ver vídeos e aproveitar a Internet para complementar o que eu falo aqui”, orientou.

A Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios está situada na avenida Solón Rodrigues Pessoa, no bairro Sílvio Botelho, com inscrições abertas para os cursos de Inglês e Informática Básica, sendo que este inicia no dia 13; de Organização Pessoal e Produtividade; e preparatórios para ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e Vestibular.

Conforme a diretora da Escola, Jane Benedetti, esta é a terceira turma de inglês, mas para o ano que vem estão previstas turmas de intermediário e avançado em idiomas. “Aproveite, é um curso totalmente gratuito e é uma forma da Assembleia, por meio dos programas socioeducacionais, estar mais próxima da população”, disse.

Para efetuar a matrícula, o interessado deve comparecer na sede da Unidade munido de documento oficial com foto, no horário das 7h30 às 22h, sem intervalo para o almoço. O telefone para contato é o 98402-3402.

Yasmin Guedes