Aulas de Informática no Abrindo Caminhos começam segunda-feira

Cerca de 200 crianças e adolescentes começam a estudar informática básica na próxima segunda-feira, dia 11, no programa Abrindo Caminhos, da Assembleia Legislativa de Roraima. “Só conseguimos transformar a vida das pessoas para melhor, se a gente educá-las”. A afirmação é do presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalser Renier (SD), que tem proporcionado, por meio do Abrindo Caminhos, ações que contribuem com o desenvolvimento social, cultural e educacional de crianças e adolescentes.

As aulas acontecem no prédio do Abrindo Caminhos (avenida São Sebastião, 883 – bairro Cambará), com a participação quase dois mil jovens. As aulas de Informática Básica atendem crianças e adolescentes com idade de 7 a 17 anos, divididos em 10 turmas, e cada participante receberá apostila com o conteúdo que será aplicado em sala de aula.

Jalser Renier disse que o curso de informática é direcionado para crianças e adolescentes no momento mais delicado de suas vidas, por isso a importância e a responsabilidade nessa formação. “Temos muitas crianças participando do Abrindo Caminhos, mas também temos muitos adolescentes que irão tomar decisões que vão transformar a vida deles para sempre. Nosso objetivo é mostrar que tem que seguir adiante, atrás dos sonhos. Temos que ampliar a visão de mundo dessa garotada, desenvolvendo suas habilidades e competências”, comentou o presidente.

A coordenadora do programa Abrindo Caminhos, Viviane Lima, explicou que o curso de Informática Básica terá carga horária de 40h e ao término dessa etapa se inicia o de Informática Avançada. “Quem concluir o de Informática Básica e tiver interesse em participar do Informática Avançada terá vaga garantida”, disse.

Edilson Rodrigues