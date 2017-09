Aulão de biologia atrai moradores da sede e vicinais de Alto Alegre

Marivalda Caetano, 29 anos, tem o sonho de se tornar agrônoma para ajudar a comunidade onde mora, localizada na vicinal Sucuba, no município de Alto Alegre, cidade a 75 quilômetros de Boa Vista. E para que isso aconteça, utiliza o tempo para estudar.

Após receber o convite da Assembleia Legislativa de Roraima, por meio da Escola do Legislativo, ela e mais de 50 pessoas participaram nesta sexta-feira, 22, do terceiro aulão preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibular, quando foram repassadas dicas e tirado dúvidos sobre Biologia, ocorrido no Núcleo do Poder Legislativo daquele município.

Depois da experiência, classificada por ela como satisfatória, pretende participar das outras edições para reforçar ainda mais os estudos. “Eu estudando aqui, mais lá na frente vou ajudar a minha comunidade”, contou Marivalda.

Quem marcou presença foi o estudante do terceiro ano do ensino médio, Fabrício Wanderley da Costa, cuja meta é se tornar um médico veterinário.

“Decidi participar para ter um bom desempenho no vestibular e procurar abrir mais o meu conhecimento”, ressaltou, e explicou que biologia é uma das matérias específicas do curso na Universidade Federal de Roraima (UFRR).

Para ele, essas ações promovidas pela Escola do Legislativo em Alto Alegre abriram mais oportunidades para jovens e adultos da região. “Quem quer fazer um curso superior como eu, essa é uma oportunidade e o melhor de tudo que é gratuito”, complementou Costa.

O aulão de biologia, elaborado pela professora Indhyra Magalhães, foi dinâmico, com resoluções de questões e apresentação das principais teorias abordadas dentro do Enem. Além disso, a docente mostrou técnicas práticas, ou macetes, para ninguém perder o tempo das provas.

Entre os temas abordados por Indhyra esteve, dentro da temática ‘A Origem da Vida’: níveis de organização; Teoria do Criacionismo; Panspernia; Abiogênese versus Biogênes; Heterotrófica; entre outros. “Foi repassado a esses alunos os macetes, algumas dicas o que é mais cobrado no Enem, com resolução de exercícios, interpretação do conteúdo e eles receberam tudo isso muito bem, tiraram dúvidas”, destacou. “Como o Enem está bem aí batendo na porta, fizemos esse aulão para ajuda-los, não só o pessoal da sede, como das vicinais também”, disse.

Essa será uma rotina dentro do Núcleo de Alto Alegre até a realização das provas do Enem e vestibular da UFRR, ambas previstas para acontecer em novembro deste ano segundo a coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo, Gilcilene de Jesus Silva. “Cada sexta-feira será feito um aulão de disciplinas específicas. Teremos ainda gramática, português, história, química. Todo final de semana será uma disciplina específica para nossos alunos”, frisou.

A intenção do Poder Legislativo é realizar uma preparação igualitária entre capital e interior. “É uma ação da Assembleia Legislativa, iniciativa do presidente Jalser Renier, que visa preparar os alunos do município de Alto Alegre para concorrerem, em pé de igualdade, com os alunos da capital”, complementou.

Yasmin Guedes