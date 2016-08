Aula de campo: alunos capturam informações de Boa Vista para reconhecimento territorial

Conhecer na prática o que se estuda na teoria, esse é o objetivo da aula complementar que está sendo oferecida aos alunos do Projeto Desbravadores Digitais do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI). A tarde dessa segunda-feira, 29, foi de muito aprendizado e diversão para os mais de 25 jovens. As atividades continuam na tarde desta terça-feira, 30.

A pesquisa em campo faz parte de um reconhecimento territorial, onde as turmas do Projeto Desbravadores Digitais fizeram o levantamento do que tinha dentro do Parque dos Papagaios e da Praça das Águas, no caso deste último local os alunos da segunda turma identificaram o que é oferecido na gastronomia popular.

Divididos em equipes e usando tabletes, os alunos fizeram identificações do que tem no local pesquisado e colheram os nomes dos lugares e dos seus respectivos responsáveis, e-mail ou site, telefones, além de fazer o registro com fotos. Todos os dados foram coletados usando o GPS, para localizar e marcar os locais dentro do mapa. Após o levantamento, os alunos vão pegar os dados recolhidos e aplicar no sistema GIS Opensource, ferramenta utilizada para mapear a cidade.

Segundo a aluna Thereza Kristyna Leite, de 12 anos, a aula em campo é muito interessante porque todo mundo consegue interagir com o ambiente estudado. “A gente sair da sala de aula para mapear atrativos que são oferecidos em alguns pontos da capital é muito mais interessante”, concluiu a aluna.

Segundo o gestor do Projeto Desbravadores Digitais, Felipe Rocha, é importante esse tipo de aula para que os alunos entendam bem o funcionamento do projeto, cada local que eles visitam sempre é feito um registro diferente. “Por mais que eles trabalharam vários dias com imagens de satélites, a pesquisa em campo sempre é diferente, a interação com o meio pesquisado nos leva a captar mais informações”, ressaltou.

O objetivo final do projeto é criar uma proposta de rede de ciclovias interligando os bairros e pontos turísticos da capital. A previsão é que no início de setembro seja entregue a primeira parte do projeto de interligações das ciclovias.

Nesta terça -feira, 30, as outras duas turmas do projeto vão fazer a pesquisa em campo, mas com o olhar voltado aos temas de História e Cultura, Aventura e Natureza. De acordo com esse tema os alunos vão seguir a rota do Centro Histórico e dos balneários da capital. Na próxima sexta-feira, 2, vai ser realizada a Oficina de Projetos das 14h às 17h.