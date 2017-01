Auditoria preliminar aponta status de Área Livre de Aftosa com Vacinação em RR

Relatório preliminar do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) aponta o Estado de Roraima como área de livre da febre aftosa com vacinação, baseado na nota de 95 pontos conquistada após o governo atender as recomendações do Ministério. A auditoria foi feita no ano passado e deve ser homologada em fevereiro.

No momento, os técnicos da Aderr (Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima) estão contestando a nota de 95, embora já garanta legalmente o status livre da doença com vacinação. O prazo para esse questionamento vai até o dia 30 de janeiro. O mesmo ocorreu em 2015, quando Roraima conquistou a nota 80 e depois das ponderações técnicas da Aderr, a pontuação passou para 87.

O avanço na nota em relação ao status da aftosa se deu em função das constantes reuniões com o Mapa, onde a governadora Suely Campos solicitou mais investimentos para adequar a Aderr e intensificar as ações de sensibilização e fiscalização.

A nota preliminar, segundo a governadora, está fundamentada em vários critérios, entre eles: estrutura física, logística, comunicação e quadro de pessoal. “Isso comprova o eficiente trabalho que foi desenvolvido pelo Governo para conseguir livrar Roraima da Febre Aftosa. Nesses últimos dois anos, atendemos mais de 70% das recomendações do Ministério para alcançarmos uma boa avaliação, junto com nossos produtores”, comemorou.

Segundo o diretor de Defesa Animal da Aderr, Haroldo Trajano, a nota preliminar era esperada, uma vez que a Agência recebeu investimentos necessários em vários setores, principalmente nos escritórios do Interior, que passaram a ter fiscais contratados através de concurso público, além de internet e viaturas para fazer o controle sanitário do rebanho.

Na última etapa da vacinação, a cobertura vacinal foi de 763.225 animais, perfazendo um total de 97,3% do rebanho bovino. “Esse número é considerado muito bom pelos técnicos da Aderr, já que o Mapa exige 90% de animais imunizados para autorizar o status de livre da doença”, observou.

Exportação

Alcançar esse status de livre de aftosa com vacinação representa enorme ganho para a economia de Roraima, uma vez que a carne bovina produzida aqui, agora pode ser exportada, como já ocorre na maioria dos Estados Brasileiros.

Investimentos passam de R$ 3 milhões

Em dois anos, o governo estadual investiu R$ 3.492.506,22 na Aderr, o que representa 40% a mais do que a gestão anterior de governo. Os recursos foram aplicados na estruturação da Agência, conforme exigido pelo Mapa para sair do Médio Risco livre de aftosa com vacina para o status livre da doença com vacinação. O resultado foi alcançado na auditoria do Mapa, que gerou nota 95.

“Em apenas dois anos, não medimos esforços e fizemos todos os investimentos para sairmos do Alto Risco e atingir o status de Médio Risco Livre de Febre Aftosa com vacinação. Agora, conquistamos o status de Livre de Febre Aftosa com vacinação. Foram encontros com a então ministra Kátia Abreu [Agricultura] e depois com o atual ministro Blairo Maggi, juntamente com uma comitiva de pecuaristas do nosso Estado”, lembrou a governadora Suely Campos.

Além da atuação política em Brasília, Suely Campos determinou a contratação, por meio de concurso público, de 169 servidores técnicos para a Aderr, como forma de fortalecer a instituição e também valorizar o profissional que está em campo.

Dentre os investimentos, serviços de acesso à internet, reestruturação de escritórios, aquisição de veículos, reforço no quadro de pessoal, cursos de capacitação, entre outros. Hoje esses escritórios estão equipados com internet via rádio e satélite todas as UDAs (Unidades de Defesa Agropecuária) para dar resposta rápida aos trabalhos que a Aderr desenvolve no Interior do Estado.

Esse serviço permite que o que o que é feito no controle e fiscalização da produção em Roraima esteja disponível em tempo real para o conhecimento do corpo técnico. A contratação desse link de internet saiu ao custo de R$ 363 mil.

Foram reformados também os escritórios do Taiano e Vila São Francisco e o governo fez uma estruturação física nas demais unidades, atendendo uma reivindicação antiga dos técnicos.

Foram adquiridas mesas, cadeiras, arquivos de aço e armários no valor de R$ 74 mil. Também foram instalados computadores, impressoras e aparelhos de fax que foram comprados pelo custo de R$ 75 mil.

Todos as 15 UDAs e os 14 escritórios têm um veículo novo à disposição para desenvolver as atividades de fiscalização. Além destes, um convênio com o Mapa destinou mais cinco automóveis para os serviços da Agência, no valor de R$ 800 mil.

Para as barreiras agropecuárias instaladas nos municípios de Bonfim (km 100) e Amajari (Três Corações) a Aderr tem 2 trailers e 2 contêineres para servir de apoio aos fiscais, que prestam serviço fitossanitário de controle da Mosca da Carambola.

As UDAs mantêm equipe composta por um médico veterinário, dois técnicos agrícolas e um administrador. Nos escritórios têm um técnico agrícola e um administrador. Os serviços prestados são emissão de GTA (Guia de Trânsito Animal), atualização de cadastros, informações sobre doenças, educação sanitária e outros.