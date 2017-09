Audiência pública vai discutir sobre as pessoas com deficiência

A Câmara Municipal de Boa Vista realizará na próxima sexta-feira, 15, a partir das 9h, no plenário da Casa, uma audiência Pública para tratar sobre as questões das pessoas com deficiência.

O objetivo do evento é ouvir os representantes da sociedade civil organizada e a população em geral sobre o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas deficientes em Boa Vista.

O autor do requerimento que solicitou a audiência é do vereador Nilvan Santos (PSC), que contou com a aprovação unânime do plenário para a realização do evento. De acordo com o parlamentar, muito já feito pelos deficientes ao longo da história, mas ainda há muito a se fazer.

“Precisamos discutir políticas públicas que, realmente, tragam benefícios às pessoas com deficiência e, a melhor forma é ouvindo o que elas esperam do Poder Público”, disse Nilvan, autor do Projeto de Lei 46/2017 que obriga a emissão de senha em chamada de voz para o atendimento de deficientes visuais na capital.

O convite é para que a sociedade participe e dê a sua contribuição, que pode, inclusive, gerar Projetos de Lei. Ao final da audiência, será elaborado um relatório, com os principais pontos debatidos, o qual será encaminhado aos órgãos competentes para as providências cabíveis.

Serviço

O Quê: Audiência Pública sobre Pessoas com Deficiência.

Quando: 15/09/2017, às 9 horas.

Onde: Câmara Municipal de Boa Vista.

Angra Soares