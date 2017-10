Audiência pública vai discutir prevenção dos cânceres de mama e próstata

Em turno único, a Câmara de Boa Vista aprovou por 18 votos, nesta quarta-feira, 4, o requerimento 89/2017, das vereadoras Doutora Magnólia Rocha (PPS) e Mirian Reis (PHS), que pede audiência pública para discutir a situação dos serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento dos cânceres de mama e próstata.

O evento marcado para 16 novembro é alusivo ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, campanhas dedicadas ao combate aos cânceres de mama e próstata, nestes meses.

“Vamos chamar tanto as autoridades municipais quanto estaduais para que possamos discutir essa questão”, declarou Magnólia Rocha na discussão do requerimento.

Para discutir o assunto, serão convidados representantes de órgãos, como o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública Estadual e das secretarias estaduais e municipais de Saúde.

Também serão convidados para discussão, representantes do Centro Oncológico de Roraima, do Centro de Referência da Mulher, da Liga Roraimense de Combate ao Câncer e do Centro de Prevenção de Câncer de Colo e Mama Silvana Helena Gomes.

José Lucas