Audiência pública vai discutir políticas públicas para a área cultural

Em turno único, a Câmara de Boa Vista aprovou por 15 votos, nesta terça-feira, 3, o requerimento 87/2017, dos vereadores Renato Queiroz (PSB), Professor Linoberg Almeida (Rede) e Marcelo Lopes (PEN), que solicita audiência pública para discutir as políticas públicas municipais voltadas à cultura.

O documento pede que a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), o Conselho Estadual da Cultura, as entidades civis e a população particiO assunto será discutido na Câmara devido à solicitação de representantes da área culturalpem do debate.

, durante audiência pública que debateu, na última sexta-feira, dia 29, o planejamento orçamentário do Município para os próximos quatro anos.

“Em uma das metodologias da nossa audiência pública, reunimo-nos em minigrupos para ouvir as solicitações dos segmentos. E os vereadores Marcelo Lopes e Renato Queiroz estiveram mais próximos do grupo da área cultural, que também participou do planejamento do orçamento. Acho que a demanda cultural merece ser acolhida pela Casa”, justificou Professor Linoberg durante a discussão do requerimento.

