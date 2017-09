Audiência pública vai discutir o combate ao desaparecimento e o tráfico de pessoas

Em turno único, os vereadores de Boa Vista aprovaram nesta quarta-feira, 6, por 16 votos, o requerimento 76/2017, do vice-presidente da Câmara, Júlio Medeiros (PMDB), que solicita audiência pública para discutir o combate ao desaparecimento e tráfico de pessoas, na capital. O evento será no plenário Estácio Pereira de Mello e não tem data definida.

Na justificativa do requerimento, o vereador destacou que o desaparecimento de pessoas é um problema muito sério, e que é necessário verificar o andamento das investigações dos casos das pessoas desaparecidas.

Para discutir o tema, serão convidados representantes do Município, da Justiça, do Ministério Público Estadual, do Conselho Tutelar, da Defensoria Pública, da Delegacia de Defesa da Infância e da Juventude, e das polícias Militar e Federal.

“Esta é uma temática nacional, de competência do Estado e do Município. Roraima é um Estado fronteiriço e enfrenta esse problema”, destacou Júlio Medeiros, que teve a iniciativa elogiada pelo vereador Nilvan Santos (PSC), na sessão desta quarta-feira.

José Lucas