Audiência pública vai discutir Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Em única discussão e votação, a Câmara Municipal de Boa Vista aprovou nesta terça-feira, 25, por 14 votos favoráveis, o requerimento 030/2017, do vereador Professor Linoberg Almeida (Rede), que solicita a audiência pública sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é em 18 de maio.

O evento será realizado no dia 11 de maio, quinta-feira, no plenário da Casa, em alusão à 18 de maio, data criada pela lei 9.970/2000, para a mobilização e sensibilização da sociedade para o combate ao abuso e à exploração sexual e crianças e adolescentes.

A data foi instituída porque, no dia 18 de maio de 1973, uma menina de oito anos foi sequestrada, violentada e brutalmente assassinada, em Vitória (ES). O corpo dela foi encontrado seis dias depois, carbonizado. Seus agressores nunca foram punidos.

No requerimento apresentado nesta terça, Linoberg Almeida solicita a presença de autoridades, como o juiz da Vara da Infância de Boa Vista, Parima Veras, o promotor da Infância e Juventude, Ricardo Fontanella, e a conselheira tutelar Andreza Ferreira.

Também foram convidados a secretária municipal de Gestão Social, Simone Queiroz, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criaça e do Adolescente (CMDCA), Missilene do Amaral, além de representantes do comitê estadual, Guarda Municipal e das Polícias Militar e Rodoviária Federal.

“O papel da Câmara de Vereadores é trazer toda a sociedade civil e organizada e os conselheiros tutelares, e a Casa – por ser a casa do povo -, para ser parceira na construção de políticas públicas, e debater sobre como preservar a vida de crianças e adolescentes contra a exploração e a violencia na nossa cidade de Boa Vista”, declarou o vereador.

O parlamentar também destacou que a audiência pública servirá para dar visibilidade ao dia 18 de maio, para “fazer com que as pessoas se lembrem, cotidianamente, que crianças e adolescentes, meninos e meninas, são vítimas de violência sexual, do tráfico de pessoas e tem Roraima e Boa Vista como passagem nessa rota de levar e trazer pessoas, que são usadas como mercadoria”.

José Lucas