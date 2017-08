Audiência pública vai debater a regulamentação de mototáxi e ciclotáxi em Boa Vista

Em turno único, a Câmara de Boa Vista aprovou nesta terça-feira, 8, por 17 votos, o requerimento 058/2017, do vereador Manoel Neves (PRB), que solicita audiência pública para debater a regulamentação dos serviços de mototáxi de ciclotáxi, na capital.

A audiência pretende discutir os aspectos positivos e negativos que envolvem as duas atividades, com a presença de representantes da sociedade civil organizada e da Prefeitura de Boa Vista.

Serão debatidos diversos aspectos acerca do tema, e apresentados os conhecimentos técnicos, teóricos e estatísticos, para avaliar o impacto social decorrente da implantação dos serviços.

“Quero aqui convidar as autoridades, junto com os vereadores, para discutirmos esse assunto, e regulamentar ou não as atividades”, declarou Manoel Neves.

Pessoas com deficiência

A Câmara de Boa Vista aprovou também nesta terça-feira, por 14 votos, em turno único, o requerimento 57/2017, do vereador Nilvan Santos (PSC), que solicita audiência pública para tratar de questões relacionadas às pessoas deficientes, em Roraima. O evento será no dia 15 de setembro, no plenário da Casa.

Segundo a justificativa do requerimento, 10% da população de Roraima tem algum tipo de deficiência, seja ocasionada por acidentes de trânsito e de trabalho, ou advindas desde o nascimento.

Parlamentares, representantes das secretarias municipais de Gestão Social, Saúde e de Educação e Cultura, e de entidades que representam a causa dos deficientes, serão convidadas para discutir o tema.

“Nós tivemos uma reunião no Conselho Estadual de Deficientes e lá pediram que nós fizéssemos uma audiência para ouvi-los. Como a nossa Câmara Municipal é a casa do povo, nós estamos aqui para ouvir, transformar as suas reivindicações em uma realidade melhor para a população”, destacou o autor do requerimento.