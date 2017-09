Audiência pública sobre violência de gênero tem inscrições abertas

O Núcleo de Mulheres de Roraima (Numur), Comissão da Mulher Advogada da OAB-RR e a Defensoria Pública do Estado de Roraima estão com inscrições abertas até 20 de setembro para participar de uma audiência pública sobre violência contra a mulher. O endereço eletrônico para efetivar a inscrição gratuita é: www.even3.com.br/pelavidadasmulheres.

Com o tema “Pela Vida das Mulheres”, a audiência entregará certificado de participação, mediante frequência assinada. Toda a população está convidada para contribuir com debates, denúncias e cobrando das autoridades competentes políticas públicas para as mulheres.

De acordo com a defensora pública-geral, Terezinha Muniz, a audiência acontece no próximo dia 21, no Pronat da Universidade Federal de Roraima (UFRR), das 14 às 18 horas. “Com direito a certificado, o evento deverá ser bem concorrido. Portanto, pedimos que as pessoas não deixassem para a última hora, porque corre o risco de ficar sem vaga”, aconselhou.

Conforme a militante do Numur, Andréa Vasconcelos, o evento pretende discutir além da violência de gênero, abordar outras situações relevantes a fim de evitar mais mortes de mulheres, maus-tratos ou humilhações. “A participação da sociedade em geral é um instrumento da democracia, ou seja, um exercício de cidadania”, enfatizou.

Segundo Andrea, que também é professora da Universidade, da mesma forma que os movimentos de mulheres e feministas pressionaram o País a aprovar uma lei em 2006, novamente o grupo vem públicamente outra vez manifestar que há desafios ainda persistentes e, sobretudo, situações gritantes no estado em que a violência avança e não têm políticas públicas voltadas às mulheres, apesar dos avanços da Lei Maria da Penha.

Debate

A audiência pública contará com uma mesa de abertura, seguido de um Painel que discutirá “A violência contra as mulheres no Brasil”, abordando os marcos jurídicos e a efetivação da Lei Maria da Penha, como também sobre o feminismo e a violência de gênero. Ao fim do Painel, se iniciará uma mesa redonda que irá abordar “Políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres e a aplicabilidade da legislação brasileira”, em seguida será exibido um vídeo intitulado “As vozes das mulheres em situação de violência em Roraima”. São mulheres reais que contam as tristes experiências vividas de agressão e abuso.

A programação está acessível no site da Defensoria Pública (www.defensoria.rr.def.br).

Celton Ramos