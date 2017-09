Audiência pública para discutir violência contra a mulher será realizada dia 21

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima, por meio da Comissão da Mulher Advogada, e o Núcleo de mulheres de Roraima (Numurr) promovem uma audiência pública para debater o triste cenário de violência contra o público feminino. O evento, com o tema: Pela Vida das Mulheres, ocorre no dia 21 de setembro, no auditório Pronat da Universidade Federal de Roraima (UFRR), a partir das 14h.

De acordo com o relatório ‘Um dia Vou te Matar’ da ONG Human Rights Watch, Roraima é o Estado com as maiores taxas de homicídio de mulheres no Brasil. Ainda conforme o relatório, existem falhas em todas as fases de resposta do Estado à violência doméstica.

A presidente da Comissão, Clarissa Vencato, explica que é preciso discutir o assunto com as instituições competentes e a sociedade, para encontrar a raiz dos problemas na rede de proteção da mulher.

“Acredito que o problema não é a falta de leis, afinal, temos a Maria da Penha, uma das leis mais bem feitas do mundo. Essa audiência é para chamar atenção da sociedade para esses dados, que cada vez mais crescem. Um dos estados mais jovens do país é o lugar onde mais se mata mulheres, por quê? Precisamos encontrar a soluções”, explica.

A programação da audiência contará com palestras, uma delas ministrada pela doutora em Direito Penal, Alice Bianchini, que vai abordar o ciclo de violência contra a mulher. Devem participar do evento a Defensoria Pública, Ministério Público Estadual e Federal e o Governo do Estado, entre outras instituições.

A coordenadora do Numurr, Sophia Moura, ressalta a parceria do Núcleo, com a OAB, por meio da Comissão, que na opinião dela, tem gerado resultados positivos.

“A luta pelos direitos das mulheres é antiga, acredito que a união dos órgãos competentes com a sociedade é a principal arma contra esse triste cenário. Essa audiência vai promover o encontro direto das vítimas com as autoridades, só assim vamos saber onde cada vítima encontra dificuldade para vencer esse tipo de crime”, disse Sophia.

Inscrições

As inscrições para participar da audiência pública já estão abertas. Os interessados podem acessar o site oabrr.org.br e clicar no link que está no canto direito da tela. A inscrição é gratuita e segue até quarta- feira, dia 20.

Alexsandra Sampaio