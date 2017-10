Audiência pública na Câmara vai discutir o respeito aos idosos

Por meio de audiência pública, a Câmara Municipal de Boa Vista discutirá nesta terça-feira, 10, a promoção do respeito, a cidadania e a dignidade dos idosos, na capital. O evento começa depois da sessão ordinária, que inicia às 9 horas.

“Queremos dar o direito devido à pessoa idosa, porque eles merecem, por tudo que eles fizeram por nossas vidas”, destacou o vereador Vavá do Thianguá (PSD), autor do requerimento 77/2017, que solicitou a audiência.

Para discutir o tema, foram convidados representantes do Município e do Estado, do Núcleo de Proteção ao Idoso e às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, da Casa do Vovô, dos conselhos municipal e estadual de defesa dos idosos, e da Procuradoria de Justiça da Pessoa com Deficiência, Idoso e Direito à Educação.

Vavá do Thianguá afirma que a presença da população é importante para cumprir o objetivo da audiência. “Convido a todos que têm idosos em casa, para que participe desta audiência, pois iremos tratar do respeito e da dignidade da pessoa idosa, pois está faltando muito isso na nossa sociedade. Muitos idosos estão sendo violentados e maltratados, e queremos acabar com isso”, declarou o vereador.

José Lucas