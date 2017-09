Audiência pública na Câmara vai discutir o Plano Plurianual 2017-2021

Audiência pública na Câmara vai discutir o Plano Plurianual 2017-2021Em turno único, a Câmara de Boa Vista aprovou por 17 votos, nesta terça-feira, 19, o requerimento 82/2017, da vereadora Mirian Reis (PHS), que solicita audiência pública sobre o Plano Plurianual (PPA) 2018-2021. O evento será no dia 29 de setembro, no plenário da Casa.

O PPA é um plano que organiza e viabiliza a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos do Município. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas da Prefeitura para o período de quatro anos, e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas.

Para discutir o plano, serão convidados os secretários municipais Cremildes Ramos (Obras), Keila Thomé (Educação e Cultura), Cláudio Galvão (Saúde), Simone Queiroz (Gestão Social), Márcio Almeida (Economia, Planejamento e Finanças), Daniel Peixoto (Serviços Públicos e Meio Ambiente), Raimundo Oliveira (Segurança Urbana e Trânsito) e a procuradora-geral Marcela Medeiros.

Também estão entre os convidados, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais (Sitram), Sueli Cardozo, o presidente dos conselhos municipais Sérgio Pillon (Cidade de Boa Vista) e Israel Patrício (Assistência Social), o secretário estadual de Planejamento e Desenvolvimento, Haroldo Santos, a presidente do Conselho Regional de Medicina, Blenda Garcia, o presidente do Conselho de Administração de Roraima, Charles Mendes, e o delegado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Reginaldo Lima.

“O Plano Plurianual é o planejamento para os quatro anos da gestão do nosso Município. Por isso, é importante trazermos o tema para a Câmara e fazermos a audiência pública chamando a sociedade civil e os Poderes Públicos para discutirmos a temática”, explicou Mirian Reis, cuja iniciativa foi elogiada pela vereadora Doutora Magnólia Rocha (PPS).

José Lucas