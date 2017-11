Audiência Pública na Câmara vai discutir mobilidade urbana e políticas para a segurança pública

Em turno único, a Câmara de Boa Vista aprovou nesta quarta-feira, 29, requerimentos que solicitam duas audiências públicas para discutir a mobilidade urbana e as políticas públicas para a segurança pública. Os eventos ainda não têm datas definidas.

Aprovado por 16 votos, o requerimento 99/2017, dos vereadores Ítalo Otávio (PR) e Idazio da Perfil (PP), pede audiência sobre a mobilidade urbana. Para o debate, serão convidados representantes da Prefeitura de Boa Vista e o secretário nacional de Gestão de Programas de Transportes, Luciano Castro.

“Temos acompanhado algumas motivações em redes sociais, taxistas que querem participar desse debate. Esta Casa vem demonstrando enorme flexibilidade em colocar discutir diversos assuntos em pauta. Acredito que, pelo fato de ano que vem, se aplique um projeto piloto de mobilidade urbana no Município, essa é a hora que as pessoas têm para debatê-lo”, disse Otávio.

Por sua vez, o requerimento 100/2017, do vereador Júlio Medeiros (Podemos), solicita audiência sobre as políticas para a segurança pública. O documento foi aprovado por 17 votos.

“É necessária uma ampla discussão com os órgãos de segurança, a sociedade organizada e os poderes constituídos para que sejam traçadas metas para combater os graves problemas que comprometem a segurança em Boa Vista”, justificou o vice-presidente da Casa.

Para a audiência, serão convidados representantes da Prefeitura, do Governo de Roraima, do Tribunal de Justiça do Estado, da Defensoria Pública Estadual, da Polícia Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil em Roraima e conselheiros tutelares.

José Lucas