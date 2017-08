Audiência pública na Câmara vai discutir dependência química em Boa Vista

A Câmara Municipal de Boa Vista realizará, nessa quinta-feira, 24, audiência pública para debater a dependência química, na capital. O evento começa às 9h, no plenário Estácio Pereira de Mello, e visa encontrar soluções para a problemática.

Além dos parlamentares municipais, estão entre os convidados para discutir a dependência química, os representantes da sociedade civil organizada, das comunidades terapêuticas locais, da Prefeitura de Boa Vista e do Ministério Público Estadual (MPE).

“Iremos ouvir as pessoas que trabalham com os dependentes químicos, e os órgãos governamentais, e ver o que eles estão fazendo para resolver o problema, e para saber de suas preocupações em relação aos dependentes químicos. Estamos vendo que, a cada dia, tem aumentado o número de pessoas com esse tipo de problema, e precisamos, com urgência, de uma solução”, declarou o vereador Pastor Jorge (PSC), requerente do evento.

O requerimento 54/2017, de Pastor Jorge, que pede a audiência pública, foi aprovado na sessão do dia 1º de agosto, por 14 vereadores.