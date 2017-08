Audiência pública na Câmara vai debater a dependência química em Boa Vista

Em turno único, a Câmara de Boa Vista aprovou nesta terça-feira, 1º., por 14 votos, o requerimento 54/2017, do vereador Pastor Jorge (PSC), que solicita audiência pública para debater sobre a dependência química, na capital. O evento será no dia 24 de agosto, no plenário da Casa.

Para discutir o tema, o documento convida representantes de comunidades terapêuticas, como JR Lessa (Casa do Pai), pastor Carlos Ribeiro (Casa Agapão) e Ana Leite (Fazenda Esperança), e autoridades locais, como os secretários municipais Cláudio Galvão (Saúde) e Simone Queiroz (Gestão Social), e o juiz da Vara da Infância de Boa Vista, Parima Veras.

“Estaremos ouvindo os representantes e as autoridades e veremos o que a gente pode fazer para ajudar os dependentes químicos, porque são poucas pessoas que trabalham e se preocupam com eles”, explicou o autor do requerimento.

Pastor Jorge também justificou que o crescimento da cidade vem proporcionando, também, o aumento do número de dependentes químicos. “Ninguém está conseguindo resolver esse problema. Então, convidamos a sociedade e os órgãos competentes, para que a gente encontre uma solução, e possamos as pessoas que precisam de recuperação”, finalizou.

José Lucas