Audiência Pública na Câmara discute prevenção ao suicídio

Com a finalidade de promover um debate social a respeito da atual situação do número crescente de suicídios em Boa Vista, no próximo dia 27, às 9h, será realizada na Câmara Municipal de Boa Vista, a Audiência Pública para discutir a prevenção ao suicídio. O evento em alusão ao Setembro Amarelo tem como objetivo discutir ações que reduzam os índices no município e em todo o estado de Roraima, enfatizando a atual situação dos suicídios em nossa sociedade e quebrando tabus, tratando das causas, prevenção e campanhas.

O debate será conduzido pelo Vice-presidente da Casa o vereador Júlio Medeiros (PODEMOS), que também é autor do requerimento (n° 080/2017) que solicitou a audiência. “Mesmo tratando-se de algo a que todos estamos vulneráveis, o suicídio ainda é um tema delicado e, por isso, pouco debatido em pleno século XXI. Nosso foco além de discutir o tema, é buscar junto aos órgãos competentes conscientizar a população de que essa problemática pode ser resolvida, e que juntos podemos salvar vidas”, pontuou.

Entre as autoridades presentes estarão o Psicanalista Wagner Costa, a Psicóloga Manuela Freitas, representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Regional de Medicina, Ministério Público Federal, Conselho Tutelar, Defensoria Pública, Diocese de Roraima, Detran – RR, Tribunal de Justiça, Federação Espírita Roraimense, dentre outros.

O evento contará com uma programação diversificada entre debates, vídeos institucionais, e depoimentos baseados em fatos reais pelos familiares das vítimas.

Cenário Mundial

Estima-se que um milhão de pessoas morram desta forma anualmente. Uma a cada 40 segundos, o que equivale a 1,4% dos óbitos totais. Cerca de 75% ocorrem em países de renda média e baixa. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), apenas 28 países possuem estratégia nacional de combate à morte voluntária. A média global é de 11,4 por 100 mil habitantes, sendo 15/100 mil entre homens e 8 entre as mulheres.

O objetivo da campanha é alertar a população sobre o problema e mostrar que nove em cada 10 casos poderiam ser prevenidos.

Cenário Nacional (Brasil)

A quantidade de pessoas que tiram a própria vida vem crescendo ao longo dos anos em todo o Brasil. Números do Ministério da Saúde mostram que são 32 brasileiros mortos por dia, total superior ao de vítimas da Aids e da maioria dos tipos de câncer. Número que faz do país o oitavo com mais suicídios do planeta. São quase 800 mil vítimas por ano.

Segundo especialistas, os idosos ainda estão em maior número entre os que tiram a própria vida no país. Mas a proporção de jovens vem crescendo aceleradamente. Dados do Mapa da Violência mostram que os suicídios aumentaram 33% nos últimos 10 anos entre pessoas de 15 a 29 anos.

Cenário em Roraima

Roraima está em segundo lugar no ranking brasileiro de morte por suicídio, atrás apenas do Rio Grande do Sul. O perfil das vítimas, na maioria dos casos, trata-se de jovens de 15 a 30 anos do sexo masculino. A depressão é apontada como a principal doença que induz a vítima a tirar a própria vida.