Audiência pública debate sobre instalação de free shops no Bonfim

Uma Audiência Pública, realizada na noite dessa terça-feira, 29, na Câmara de Vereadores do Bonfim, marcou o início da história do empreendedorismo na cidade que faz fronteira com a Guiana. Autoridades, empresários e a comunidade em geral debateram sobre a instalação de lojas francas (free shops) no município.

Participaram da Audiência, representantes do Governo do Estado, Prefeitura do Bonfim, Superintendência Federal da Agricultura em Roraima – SFA, Junta Comercial (Jucerr), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima (Sebrae-RR), Vereadores do município e o presidente do Parlamento Amazônico deputado Coronel Chagas.

Durante o encontro o prefeito do Bonfim, Joner Chagas, protocolou junto a Câmara Municipal, o Projeto de Lei 02/2017 que regulamenta a instalação de free shops na cidade que tem integração urbana com o país vizinho.

Uma vez que, já existe uma Lei Federal (12.723/12) criada e regulamentada por portaria do Ministério da Fazenda, que autoriza a instalação de free shops em municípios da faixa de fronteira caracterizados como cidades-gêmeas.

“O Projeto está protocolado. Agora vamos esperar os vereadores aprovarem e depois vou sancionar. Isso, sem dúvida, vai desenvolver o ramo empresarial no Bonfim, consequentemente a economia local. Então estamos andando na frente para que em curto prazo estejamos com as lojas instaladas e fazendo a economia girar”, informou o Prefeito Joner Chagas.

O presidente da Câmara de Vereadores, Zacarias Edvino, garantiu que o Projeto vai entrar em pauta na próxima semana. “Moramos perto da fronteira, então podemos garantir que é um projeto importante para Bonfim, pois vai gerar emprego e renda. Vamos analisar e aprovar o mais rápido possível”, afirmou.

O deputado coronel Chagas falou sobre a visita feita a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (ALERS), junto à Comissão de Defesa de Free Shops em Cidades Gêmeas.

“Acompanhei uma apresentação bem detalhada feita pelos membros da comissão. Temos 32 cidades gêmeas no Brasil e duas são em Roraima, em Bonfim e Pacaraima. Agora a nossa expectativa é que a partir de 2018, esses municípios autorizem e instalem as lojas, para que nosso Estado se desenvolva ainda mais”, disse.

Rodrigo Rosa, Analista da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae-RR, enfatizou a expectativa do Sebrae-RR é que as lojas free shops gerem mais receitas para o município. “Com o funcionamento dessas lojas vamos ter a dinamização da economia local. A ideia é que as pessoas que passam direto para Guiana, possam parar no Bonfim para fazer compras. Todos têm a ganhar”, disse.

Os empresários que participaram da audiência aprovaram a ideia e estão na expectativa para o funcionamento. “Há 28 anos que moro aqui e trabalho na área da panificação. E hoje fiquei muito feliz com a proposta, sem dúvida vai ser muito bom para o município e para o meu negócio”, comentou Maria do Carmo Braga.