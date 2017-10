Audiência pública da Câmara discute a construção do novo cemitério municipal

A Câmara Municipal de Boa Vista discutirá nesta quarta-feira, 18, juntamente com as autoridades municipais, a construção do novo cemitério municipal. A audiência pública começa às 10h30, no plenário Estácio Pereira de Mello.

Para discutir o tema, a Casa convidou representantes de órgãos municipais, como as secretarias de Obras, de Economia, Planejamento e Finanças, e de Serviços Públicos e Meio Ambiente, além do Ministério das Cidades.

Depois da audiência, a Câmara irá elaborar um relatório, onde reunirá os assuntos abordados no evento. O documento será encaminhado à Prefeitura de Boa Vista.

O requerimento 70/2017, que solicitou o evento, é dos vereadores Mauricélio Fernandes (PMDB), presidente da Casa, e Júlio Medeiros (Podemos), vice-presidente.

“Solicitamos esta audiência para discutir o assunto, porque essa é uma problemática de muitos anos. A gente sabe que o cemitério atual não comporta mais os sepultamentos”, disse Medeiros.

O vice-presidente convidou a população para participar do debate. “Convido a população a participar dessa audiência pública, para, posteriormente, levarmos à Prefeitura algumas propostas para a construção do novo cemitério municipal”, disse.

Projeto de Lei

A Câmara já tem pensado na temática, devido à superlotação do Cemitério Municipal Nossa Senhora da Conceição. Atualmente, tramita na Casa o Projeto de Lei 105/2017, dos vereadores Mauricélio Fernandes e Júlio Medeiros, que visa autorizar a Prefeitura a implantar um novo cemitério, com o objetivo de dar dignidade ao rito de despedida aos falecidos.

José Lucas